Nortex Group внедрила СХД «Рэйдикс» в Комитете автомобильных дорог Казахстана

Nortex Group, партнер «Рэйдикс» в Казахстане, внедрил СХД на базе ПО RAIDIX в Комитете автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Обеспечение безопасности на дорогах Казахстана — одна из приоритетных задач Комитета автомобильных дорог, который отвечает за контроль транспортной ситуации, а также соблюдение норм и правил при строительстве и эксплуатации дорожной сети. С этой целью была установлена соответствующая система наблюдения, осуществляющая круглосуточную съемку. За надежной системой хранения данных, поступающих с камер видеонаблюдения, и доступа к видеофайлам комитет обратился в Nortex Group, партнеру компании «Рэйдикс».

Ранее в рамках партнерского соглашения Nortex Group провела успешные тестирования ПО RAIDIX, и в результате совместной работы над проектом была выбрана и настроена оптимальная конфигурация СХД на два комплекса. Системы на платформе Supermicro SBB, объемом 390 ТБ и SSD-кэшированием обладают достаточной емкостью для хранения файлов, а производительность гарантирует необходимую скорость доступа к видеозаписям.

Внедрение СХД высокой доступности на базе ПО RAIDIX обеспечивает стабильную техническую поддержку ИТ-инфраструктуры Комитета при оптимальных затратах. В данный момент в разработке у партнеров следующий перспективный проект большего масштаба, который реализуется по планам внутренних и международных инициатив Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.