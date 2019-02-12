Legrand представила новую серию трехфазных ИБП Keor T EVO

Legrand Россия и СНГ представила новые источники бесперебойного питания серии Keor T EVO, сочетающие компактность и современные технические характеристики. ИБП Keor T EVO призваны обеспечить бесперебойную работу электрооборудования в мини-серверных, а также на объектах промышленного, коммерческого и жилого секторов. Новое оборудование дополнит предложение трехфазных онлайн ИБП Legrand с двойным преобразованием.

В серии Keor T EVO представлены модели ИБП номинальной мощности 10, 15 и 20 кВА. Коэффициент мощности новых ИБП равен единице. По сравнению с другими моделями ряда

Keor T, активная мощность Keor T EVO на 10 % больше (при одинаковой номинальной). В дополнение к этому мощность Keor T EVO можно масштабировать до 80 кВА, подключив до 4 ИБП в параллельном режиме. В Keor T EVO также предусмотрена установка до 36 батарей, что позволяет обеспечить время автономной работы до 15 минут. Оборудованные микропроцессором DSP последнего поколения, ИБП Keor T EVO продолжают стабильную работу даже при подключении более сложных/смешанных нагрузок. Еще одной значимой характеристикой продукта является высокая энергоэффективность: КПД моделей в обычном режиме работы в среднем составляет 95%, а в экономичном режиме достигает 98,5%.

Cенсорный дисплей Keor T EVO имеет руссифицированное меню с простой навигацией, а также трехцветный светодиодный индикатор, который сообщает о состоянии ИБП – такие характеристики значительно упрощают эксплуатацию и контроль за работой оборудования.

Компактные ИБП новой серии оснащены платформой на колесиках, что позволяет оборудованию быть мобильным для удобства монтажа и технического обслуживания. Занимаемая новыми устройствами Keor T EVO площадь составляет всего 0,21 кв. м. Это на 35% меньше по сравнению с моделями Keor T такой же номинальной мощности.

«ИБП серии Keor T EVO – это сочетание компактности и основных характеристик, отвечающих за высокую производительность оборудования. Мы уверены, что новый продукт станет надежным решением для наших клиентов», - отметил Игорь Ермаков, директор по продуктовому маркетингу Legrand Россия и СНГ.