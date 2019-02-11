SAP Commerce Cloud Travel Accelerator сертифицирован по стандарту IATA ONE Order

SAP SE объявила о том, что стала первым IT-вендором, который получил официальный сертификат по стандарту IATA ONE Order для управления заказами с помощью решения SAP Commerce Cloud Travel Accelerator.

В решение SAP для электронной коммерции встроены технологии, которые позволяют компаниям объединить всю информацию о заказах по принципу «единого окна», включая данные о приобретенных клиентами продуктах и услугах, статусе доставки, любых изменениях и правках, а также платежную информацию. Всё это поможет авиакомпаниям предоставить клиентам сервис, основанный на лучших практиках индустрии продаж. Функциональная полнота и инновационность решения позволила SAP первому получить сертификат соответствия отраслевому стандарту.

«Авиаперевозки управляются устаревшими процессами и протоколами, - отметил Маттиас Гёлер, руководитель отраслевых решений SAPCustomer Experience. - Программа цифровой трансформации IATA поможет перейти от билетно-ориентированных производственных систем к клиентоориентированным. И катализатором этого станет концепция ONE Order. Сочетание новых открытых стандартов и решений SAP для электронной коммерции позволяет авиакомпаниям трансформироваться, сделать путешествие клиента более комфортным и предоставить ему лучший сервис на протяжении всего пути».

IATA представляет единственную официальную отраслевую программу сертификации, поддерживающую стандарт ONE Order. Цель стандарта - модернизировать процесс управления заказами в авиационной отрасли. Многочисленные и неудобные методы бронирования, продажи, формы предоставления билетов и их учета заменит концепция единого клиентского заказа. Эта отраслевая инициатива направлена на то, чтобы объединить разрозненные данные (информация о клиенте и заказе, счета и оплата, текущий статус выполнения) в единую систему. Такой подход позволит компаниям в режиме реального времени контролировать заказы и обеспечить лучший сервис клиентам.

«ONE Order значительно упрощает работу учетных функций авиакомпаний, - сказал Яник Хойлс, директор отраслевых программ NDC и ONE Order, IATA. - Объединив учетные функции с обслуживанием пассажиров, авиакомпании будут более эффективными и предоставят клиентам лучшие предложения. Компании, прошедшие сертификацию ONE Order, такие как SAP, играют решающую роль в выполнении миссии IATA, помогая авиакомпаниям упростить многие процессы и предоставлять лучший клиентский сервис».