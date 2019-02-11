Legrand представила новые распределительные шкафы

Группа Legrand объявила о расширении ассортимента шкафов для распределения электрической энергии и представляет новую серию XL3 S, разработанную для ускоренного проектирования и сборки распределительных систем. Большой выбор различных типоразмеров позволяет использовать новые шкафы для различных проектов и отраслей – от оснащения частных резиденций до создания распределительных систем коммерческой недвижимости.

Как и другие модели из серии XL3, новые шкафы предназначены для размещения защитно-коммутационного и иного оборудования. Новинки представлены в трех типоразмерах на 160 А, 630 А и 4000 А, что позволяет использовать их в жилищном и административно-коммерческом секторах, в ЦОД, на объектах транспортной инфраструктуры, а также на промышленных объектах, включая обрабатывающие и сборочные цеха и др.

Основным отличием обновленной серии, включающей три семейства шкафов: XL3 S 160, XL3 S 630 и XL3 S 4000, является универсальность и легкость монтажа. Шкафы XL3 S 4000 поставляются в виде собранного на заводе конструктива и укомплектованы необходимыми крепежными аксессуарами для сборки. Лицевые панели на несколько рядов в XL3 S 160 и безвинтовые фиксаторы также способствуют максимально быстрой инсталляции систем. В шкафах XL3S 160 используются DIN рейки регулируемой глубины, которые также устанавливаются и снимаются без применения специальных инструментов. Благодаря этому новинки позволяют устанавливать три типа устройств: модульные автоматические выключатели, автоматические выключатели серии DPX3 160, автоматические выключатели серии DRX 125 или другие устройства. Специально сконструированные монтажные траверсы и изолирующие суппорты для медных и алюминиевых шин упрощают выбор нужного оборудования и обеспечивают соответствие требованиям при токах до 4000 А.

Архитектура новой серии XL3 S также интегрирована в программу-конфигуратор XL PRO3, предназначенную для проектирования низковольтных комплектных устройств (НКУ). Благодаря этому проектировщики НКУ могут проводить быстрый и удобный расчет под задачи каждого конкретного заказчика и проекта.

Шкафы также представлены в компактных габаритах (глубина 400/600/800мм) и могут быть оснащены металлическими или остекленными перенавешиваемыми дверями с углом открытия 180 градусов, что дает возможность их размещения в помещениях с ограниченным пространством и повышает удобство эксплуатации. Модели XL3 S 160 удобны как для навесного, так и для встраиваемого монтажа, что позволяет установить надежную систему распределения, не нарушая эстетики помещения, например, в случаях, когда речь идет об инсталляции вне «щитовой» зоны. Дополнительная возможность бокового (для XL3 S 630 и 4000) и вертикального (для XL3 S 160) объединения шкафов с помощью специальных наборов (стандартных или усиленных) увеличивает количество возможных конфигураций и упрощает расширение распределительной системы.

Шкафы XL3 S сертифицированы независимым органом (LOVAG), что является подтвержденной гарантией качества изделий и позволяет использовать стандартные компоненты. Шкафы XL3 S 630 и 4000 выпускаются в корпусе черного цвета с белыми металлическими дверями и лицевыми панелями.

«Объединив богатый международный опыт с ценными знаниями специалистов, работающих на предприятиях Legrand в России, мы постоянно расширяем ассортимент выпускаемой продукции и предлагаем заказчикам новые современные решения. Именно таким продуктом является наша последняя разработка – распределительные шкафы серии XL3 S. Мы стремились максимально упростить и ускорить процесс сборки таких шкафов, и нам удалось достичь поставленных целей», – отметил Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ.