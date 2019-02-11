GMCS и UiPath займутся роботизированной автоматизацией трудоемких задач

GMCS и UiPath заключили соглашение о партнерстве. Компании объединят усилия в области роботизированной автоматизации повторяющихся и трудоемких задач для достижения высокого уровня операционной эффективности и производительности.

UiPath использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, предоставляя комплексные инструменты для организации деятельности и управления бизнес-процессами (BPM, business process management). Передавая алгоритмические действия роботам, у пользователей появляется больше времени на выполнение аналитических и творческих задач. Имитируя действия человека, роботы способны экономить предприятию сотни тысяч человеко-часов и миллионы рублей.

«UiPath стала первой компанией среди мировых RPA-лидеров, кто открыл офис в России и сформировал профессиональную команду для работы с партнерами и клиентами. UiPath инвестирует в локализацию продукта и сервиса для русскоязычных пользователей, чтобы сделать роботизацию еще более доступной. Компания GMCS – сильный партнер для выхода на новый рынок. Совместно с нашим партнером мы сможем помочь заказчикам улучшить рабочую среду, создавая электронную рабочую силу, и развивать культуру инноваций на стратегическом для нас рынке», – отметил Разван Атим (Razvan Atim), вице-президент UiPath по Восточной Европе и России.

GMCS роботизирует бизнес-процессы в таких областях, как финансы, учет, корпоративное планирование, HR, цепочки поставок, обслуживание клиентов, ИТ-поддержка. Роботизированная автоматизация процессов находит применение практически в любых отраслях: производство, банки, розничная торговля, энергетика, телекоммуникации и других. Робот способен не только выполнять такие рутинные операции, как управление заказами, выставление счетов, ввод и обработка больших массивов данных, выявление критических ситуаций, управление правами и учетными данными, но и осуществлять распознавание объектов пользовательского интерфейса, извлечение информации из неструктурированных объемов данных.

«Мы рады стать партнером компании UiPath, с которой и началась enterprise роботизация. Если предыдущие несколько лет были неким подготовительным периодом, то сейчас наступает время для промышленного использования RPA-приложений. В отличие от человека, робот не устает и работает 365 дней году в режиме 24/7. На сегодняшний день мы ведем порядка 10 пилотных проектов по RPA. Мы также нарабатываем портфель собственных RPA-решений на основании нашего проектного опыта и лучших мировых практик», – сказала Екатерина Корбутова, директор по развитию бизнеса, куратор направления RPA компании GMCS.

Платформа UiPath состоит из трех автоматизированных модулей: Robot, Studio и Orchestrator. UiPath Studio – гибкая среда для разработчиков. В зависимости от специфики бизнес-процесса различают аttended и unаttended роботов. Attended-робот играет роль цифрового помощника, запускает и управляет которым пользователь. Unаttended-робот подходит для ручных, повторяющихся и основанных на бизнес-правилах операциях, и отличается тем, что не требует вмешательства человека и может работать автономно. Для дистанционного контроля и мониторинга работы роботов, включая управление обновлениями, используется модуль UiPath Orchestrator.

Согласно независимым отчетам, UiPath является лидером по RPA-технологиям. Компании по всему миру выбирают UiPath в качестве платформы для цифровой трансформации, интегрируя RPA в свои бизнес-процессы. По мнению Forrester, IDC и Gartner, 2019 год станет годом продолжающейся революции в автоматизации. Команды, в которых люди и роботы работают вместе, в будущем будут демонстрировать наибольшую эффективность.