«Т плюс» и «Инфопро» модернизируют систему учета ТЭП на электростанциях Самарского филиала

«Т плюс» и группа компаний «Инфопро» приступили к техническому перевооружению системы учета и расчета технико-экономических показателей (ТЭП) на электростанциях Самарского филиала: Самарской, Тольяттинской, Сызранской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, Самарской ГРЭС, котельных ЦОК и ПОК и в исполнительном аппарате.

Техническое перевооружение станций проходит в рамках инвестиционной программы ТПиР и реализации задач по энергосбережению и оптимизации деятельности филиала.

В рамках проекта будет модифицирован программный комплекс расчетов ТЭП на базе платформы компании «Инфопро». Это позволит достичь следующих целей: совершенствование процесса управления производственным циклом, основанном на оптимизации процесса принятия решений. Основанием для принятия решений должны являться показатели эффективности работы оборудования станции, рассчитанные с высокой точностью и дискретностью, и определением отклонений от наиболее эффективного режима в удельных и натуральных выражениях; увеличения качества разработки и расчета методик оценки эффектов при реализации операционных и инвестиционных мероприятий по увеличению качества, надежности и эффективности на станциях; увеличение мотивации персонала станции путем оперативной комплексной оценки эффективности работы сменного персонала, основанной на анализе технико-экономических показателях работы оборудования станции, качества ведения режима и пуско/остановочных работ и ведения программы соревнования смен; снижение пережогов топлива за счет оперативного контроля и управленческой инициации регулирования режима работы оборудования станций; увеличения качества данных технико-экономических показателей, необходимых для анализа и сравнения эффективности станций холдинга, и для отчетности перед регулирующими органами и смежными субъектами.

Проект предусматривает развертывание двухуровневой иерархии – уровень станций и уровень исполнительной дирекции, который обеспечит единое информационное пространство и получение консолидированных точных данных для последующего анализа.

Также будет реализовано мобильное приложение для доступа к данным с мобильных устройств на платформах Android и iOS. Приложение упростит оперативный контроль за текущими показателями работы станций, повысит скорость принятия решений.

Специалистам компании «Инфопро» предстоит обследовать объекты автоматизации и имеющуюся систему расчетов ТЭП, разработать алгоритмы расчетов для каждой станции, выполнить необходимые настройки и модификацию ПО, провести обучение персонала работе в системе.

Программный комплекс «Инфопро: расчеты ТЭП» позволяет выполнять весь комплекс расчетов и учета фактических/нормативных/прогнозных ТЭП с высокой точностью и дискретностью, обеспечивая качество данных для управления производственным циклом станций.