Резидент «Сколково» выпустил решение для автопланирования рабочего времени в рознице

timebook, резидент фонда «Сколково» и разработчик систем планирования рабочего времени сотрудников (workforce management), выпустила решение для автоматического планирования и перепланирования графиков работы сотрудников ритейл-компаний. При планировании смен система учитывает нагрузку на торговую сеть в конкретный момент, а также графики работы, отпусков и больничных. «Умное» решение timebook autoplan позволит торговым сетям экономить от 10 до 15% фонда оплаты труда за счет более точного прогнозирования необходимого количества сотрудников в каждом магазине.

По данным Института трудовых ресурсов в Kronos Incorporated, из каждых 10 часов оплаченного труда сотрудника магазина более часа тратится впустую из-за неправильного распределения кадровых ресурсов. Кроме того, почти половина из более чем 800 участников глобального опроса Kronos – представителей крупных ритейл-сетей – признались: им сложно решать административные вопросы и выстраивать оптимальные расписания рабочих смен из-за того, что сотрудники часто работают в дополнительные смены и сверхурочно, или же незапланированно отсутствуют на рабочем месте.

Система автопланирования timebook autoplan поможет HR-департаментам розничных сетей управлять своим кадровым потенциалом: выстраивать точный план графиков персонала в каждой торговой точке сети, исходя из истории продаж, покупательского потока и других данных о бизнесе.

Решение построено на базе искусственного интеллекта и аналитических инструментов нового поколения, которые позволяют обрабатывать огромные массивы неструктурированных данных о сотрудниках и магазинах торговых сетей. «Умный» алгоритм timebook выгружает данные за 2-3 года из CRM, ERP и других учетных систем о продажах, потоке покупателей, маркетинговых кампаниях, а также других факторах, которые могут повлиять на необходимость увеличения количества персонала в торговой точке. Система анализирует и сравнивает все эти показатели, чтобы найти в них неочевидные закономерности. Например, она позволяет обнаружить зависимость между потоком покупателей и такими факторами, как погодные условия, проводимые маркетинговые акции, сезонность и даже визуальный мерчандайзинг.

Расчет ведется на каждые 5-15 минут – это помогает понять, какой объем работы будет в каждый период, и в соответствии с этим выстроить оптимальный график работ для команды. Менеджеры перестают строить стандартные схемы по 25 человек на смену ежедневно и начинают понимать, в какой из дней нужно вызвать 27 сотрудников, а когда достаточно двадцати. При этом точность системы timebook autoplan зависит от количества обрабатываемых данных и может достигать 97%.

Павел Конозаков, генеральный директор timebook, отметил: «По подсчетам аналитиков, только 12% организаций способны правильно прогнозировать потребность в рабочей силе. Остальным для этого не хватает опыта, времени или технологий. Продукт, разработанный timebook, делает процесс планирования и распределения кадровых ресурсов максимально прозрачным и естественным для менеджеров и HR-специалистов. Благодаря удобному интерфейсу, а также простоте планирования графиков, ИТ-система позволяет в режиме реального времени отслеживать незапланированное отсутствие сотрудника на рабочем месте и оперативно перепланировать рабочие смены. Менеджеры ритейл-компании могут повысить производительность команды и сэкономить фонд оплаты труда на 10-15%».

Разработка системы автопланирования графиков сотрудников – важный этап на пути к созданию комплексного решения timebook в области workforce management. Единая ИТ-среда timebook объединит инструменты биометрической идентификации сотрудников и контроля их присутствия на рабочем месте, а также систему табельного учета сотрудников. Это позволит эффективно управлять кадрами на протяжении всего рабочего процесса.

Ольга Стрелова, директор Центра инновационных технологий для ритейла ИТ-кластера фонда «Сколково», отметила: «Система timebook, разработанная на базе передовых технологий для управления огромными массивами данных о бизнесе, поможет розничным сетям использовать их человеческие ресурсы более эффективно, чем раньше. Мы рады, что такое уникальное решение для оптимизации управления персоналом, которое обладает потенциалом во всех отраслях, где есть компании с большим количеством объектов и сотрудников, создано резидентом ИТ-кластера “Сколково”».