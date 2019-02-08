Red Hat представила Red Hat CloudForms 4.7

Red Hat выпустила Red Hat Cloudforms 4.7, новую версию своего комплексного масштабируемого инструментария для управления IT-инфраструктурами. CloudForms 4.7 предлагает расширенную поддержку Red Hat Ansible Automation и дополнительные возможности интеграции на уровне оборудования, упрощая управление IT-системами в гибридных облачных средах.

Как утверждает исследовательская компания Gartner, «акцент в использовании облачных технологий на предприятиях сместился в сторону гибридных и мультиоблачных сред. К 2020 году 75 % организаций перейдут на одну из двух этих моделей».

По мнению Red Hat, для перехода на гибридные облачные инфраструктуры корпоративным заказчикам в первую очередь требуется способность управлять и контролировать физические, виртуальные и частные облачные среды. Новая версия CloudForms помогает обеспечить унифицированное и согласованное управление локальными и виртуальными IT-ресурсами, предоставляя их конечным потребителям IT-услуг на принципах самообслуживания согласно заданным политикам.

Red Hat CloudForms отвечает за локальные компоненты IT-инфраструктуры в рамках набора решений Red Hat для управления гибридными облаками, а Red Hat Ansible Tower реализует функционал автоматизации при работе с общедоступными облачными сервисами. Вместе два этих решения образуют единую систему управления всеми составляющими корпоративного IT-ландшафта, обеспечивая автоматизацию процессов и стандартизацию системных конфигураций, повышая общую стабильность и надежность систем.

CloudForms 4.7 более тесно интегрирован с Red Hat Ansible Automation и позволяет напрямую использовать больше функций автоматизации, например, выполнять workflow (рабочие процессы) Red Hat Ansible Tower непосредственно из интерфейса CloudForms, что упрощает выстраивание сложных схем автоматизации. Объединенные возможности решений Red Hat помогают ускорить развертывание IT-систем, одновременно повышая стабильность и производительность сервисов.

Red Hat CloudForms 4.7 предлагает новые и улучшенные средства интеграции с программными решениями поставщиков сетевого и инфраструктурного оборудования, включая платформы Nuage Networks Virtualized Services Platform (VSP) и Lenovo XClarity. В результате, CloudForms можно применять для управления как виртуальными и мультиоблачными средами, так и физическими компонентами сети и вычислительной инфраструктуры. А улучшенная интеграция позволяет выполнять подготовку физических компонентов по аналогии с виртуальными, что значительно упрощает финальный этап подготовки и эксплуатацию оборудования.

Джо Фицджеральд (Joe Fitzgerald), вице-президент Red Hat по направлению систем управления, отметил: «В условиях, когда перенос приложений в гибридные IT-инфраструктуры стал приоритетной задачей для многих корпоративных заказчиков, эффективное управление физическими, виртуальными и частными облачными составляющими таких инфраструктур становится необходимым условием успешного перехода на технологии гибридного облака. Red Hat CloudForms 4.7 ориентирован на решение именно этой задачи и предназначен для тех, кто стремится использовать общедоступные облачные сервисы в тандеме с локальной корпоративной инфраструктурой. Решение позволяет повысить управляемость дата-центров и одновременно обеспечить единство и согласованность управления всем многообразием локальных IT-ресурсов».