 

Tele2 утроила digital-аудиторию с переходом на платформу Oracle Commerce

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Tele2 завершила масштабной проект по созданию новой цифровой среды для своих абонентов. На базе платформы Oracle Commerce теперь работают все интерфейсы взаимодействия с клиентом в digital-пространстве. Это региональные сайты, личные кабинеты частных абонентов и корпоративных клиентов, интернет-магазин Tele2. Платформа также объединяет мобильное приложение «Мой Tele2», программу лояльности «Больше», журнал «Черным по белому» и виртуальную витрину в салонах компании.

Tele2 первой в телеком-отрасли интегрировала единую промышленную digital-платформу, в то время как другие операторы используют отдельные решения. Система обеспечила готовность цифровых ресурсов Tele2 к высоким нагрузкам и сократила расходы на IT-инфраструктуру. Платформа позволила в несколько раз сократить время вывода продуктов на рынок и быстро запускать инновационные сервисы в рамках стратегии «Другие правила». Это тарифный конструктор, перенос остатков неиспользованных пакетов на следующий период, услуга «Делитесь гигабайтами».

Благодаря платформе Tele2 смогла персонализировать услуги и реализовать индивидуальные сценарии взаимодействия с абонентами. Решение позволило оператору предложить интересные клиенту продукты и, как следствие, увеличить конверсию в цифровых каналах. Перевод сервисов в онлайн усовершенствовал качество обслуживания и снизил нагрузку на контактные центры компании. Oracle Commerce помогает Tele2 оперативно настраивать цены и формировать условия тарификации с учетом специфики каждого региона. На единой платформе Tele2 удобно тестировать и оптимизировать страницы по заданным критериям. Интеграция решения в личный кабинет позволяет оператору предоставлять максимально актуальную информацию о состоянии счета.

Tele2 запустила проект по созданию новой цифровой среды для клиентов в декабре 2016 года. Сначала компания перевела на новую платформу новые региональные сайты Tele2. Следующим этапом стала консолидация в единой системе личного кабинета и интернет-магазина оператора.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2, отметил: «На этапе запуска новой цифровой платформы мы стремились создать принципиально новое digital-пространство, в котором абонент мог бы быстро и интуитивно решать свои задачи. За два года число посетителей сайта Tele2 увеличилось более чем втрое, приблизительно так же выросла аудитория личного кабинета и мобильного приложения. Эта динамика подтверждает востребованность digital-услуг Tele2 и наше умение угадывать ожидания пользователей. Tele2 важно сохранять роль трендсеттера в отрасли мобильной связи. Эта миссия требует от нас скорости во внедрении продуктов и быстрой реакции на любые рыночные изменения. Интеграция новой платформы позволила оперативно запускать инновационные продукты по «другим правилам», масштабировать их на всю страну и при этом гибко адаптировать к нуждам абонентов».

Сергей Табулин, директор департамента бизнес-приложений Oracle в России, сказал: «Мы рады поздравить Tele2 c завершением важного этапа цифровой трансформации. Результаты говорят сами за себя: молодая аудитория, на которую делает ставку компания, высоко оценила цифровую среду и удобное взаимодействие с оператором. Промышленное решение позволило создать единое пространство для абонентов, и оператор получил максимальный эффект от каждого взаимодействия в цифровых каналах. Tele2 является ярким примером инновационной компании, которая эффективно использует широкие возможности, предоставляемые полным стеком передовых решений, технологий и облачных сервисов Oracle, и опережает конкуренцию. Желаем оператору и его абонентам получить еще больше результатов и положительных эмоций от цифрового общения».

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