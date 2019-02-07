«Сервионика» вывела на рынок систему управления офисной печатью «Принт-икс»

«Сервионика» (ГК «Айтеко) вывела на рынок новый сервис для крупных компаний – систему управления офисной печатью «Принт-икс», позволяющую добиться сокращения затрат на печать документов до 50%, снизить риски нарушения конфиденциальности и потерь важных данных.

«Принт-икс» позволяет организовать корпоративный документооборот на более современной, высокотехнологичной и финансово выгодной основе. Это российская разработка, наиболее подходящая крупным компаниям, холдингам, госструктурам: организациям, которые работают с большим объемом документов. В настоящее время «Принт-икс» проходит сертификацию ФСТЭК, подтверждающую возможность использования системы в госструктурах, на оборонных предприятиях и в других организациях с критически высокими требованиями к контролю и сохранности данных. В перспективе «Сервионика» планирует открыть API «Принт-икс» для партнеров, которые смогут интегрировать этот сервис в свои проекты для конечных заказчиков.

В основе «Принт-икс» лежит опыт масштабных проектов «Сервионики» по обслуживанию печатной техники в крупных компаниях и холдингах с парком в несколько тысяч устройств различных производителей. В отличие от большинства сервисов печати, «Принт-икс» – комплексный аутсорсинговый сервис, где техническое обслуживание печатающих устройств – лишь одна из опций. Конкурентными преимуществами сервиса также являются мощный аналитический блок, экономичность, совместимость с широким спектром оборудования различных производителей.

«Переход к централизованному управлению печатью на базе сервиса "Принт-икс" позволяет снизить расходы на печать до 50%. Эта экономия складывается из нескольких факторов: максимально выгодные условия, которые "Сервионика", как партнер ведущих производителей офисной оргтехники, предоставляет клиентам, снижение непроизводительных затрат на печать, возможность арендовать печатные устройства у провайдера вместо прямых закупок. Переход на "Принт-икс" занимает всего несколько дней, и заказчик практически сразу может ощутить все преимущества нашей новой услуги», – сказала Наталья Ермакова, руководитель направления «Принт-икс» компании «Сервионика» (ГК «Айтеко»).

Необходимость в таком сервисе продиктована ситуацией с бумажным документооборотом: это одна из основных статей операционных затрат крупных компаний и организаций. Затраты на печать документов составляют от 10 до 30% ИТ-расходов компаний, из-за роста курса валют и введения санкций закупки иностранного оборудования и оригинальных расходных материалов усложнились, увеличились сроки поставки и стоимость обслуживания. При этом около 20% документов теряются, печатаются по ошибке или в избыточном количестве. Это не только избыточные затраты на электроэнергию и расходники, но и риск утечки конфиденциальной информации. По оценке Infowatch, причиной 64,5% утечек корпоративных данных являются не внешние вторжения, а небрежность или умысел сотрудников (данные 2018 г.). Бесконтрольно распечатанный документ может представлять интерес как для конкурентов, так и для недобросовестного персонала.