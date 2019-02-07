«Галактика» представила модуль «Индекс технического состояния»
«Галактика» представила новый модуль «Индекс технического состояния» (ИТС), который входит в состав системы управления промышленными активами и надежностью «Галактика EAM» версии 5.1 и позволяет оптимизировать затраты предприятия на проведение ремонтов оборудования.
Новый модуль «Индекс технического состояния» позволяет предприятиям перейти от планового ремонта к ремонту по состоянию и сэкономить существенные средства при одновременном сохранении необходимого уровня надежности оборудования. Он дает возможность, используя предиктивную аналитику, оценивать вероятность отказа оборудования на основе критериев и параметров контроля технического состояния. Система ранжирует оборудование на основе ИТС и выявляет наиболее критичные объекты с точки зрения вероятности и последствий отказа, требующие повышенного контроля.
Возможность применения новой функциональности «Галактики EAM» особенно актуальна для предприятий энергетики: как электросетевых, так и генерирующих компаний, в связи с выходом приказа Министерства энергетики России от 26 июля 2017 г. № 676, которым была утверждена единая методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей на основе интегрального показателя – индекса технического состояния. ИТС могут применять и предприятия с непрерывным производственным циклом других отраслей промышленности: химической, нефтепереработки, металлургии и т.д.
«Сегодня, используя модуль «Индекс технического состояния», любая производственная компания как в России, так и в странах СНГ, может перейти к ремонтам по техническому состоянию и оптимизировать бюджет, обеспечивая требуемый уровень надежности оборудования. Модуль уже успешно прошел опытную эксплуатацию в рамках нескольких проектов», – сказал Александр Бургардт, вице-президент корпорации «Галактика», руководитель дирекции ЕАМ.