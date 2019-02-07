«БАРС Груп» представила концепт мобильного офиса для «надомников»

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, в рамках расширенного заседания коллегии Министерства информатизации и связи РТ представила концепцию мобильного офиса для дистанционных сотрудников надомного обслуживания населения. Мероприятие прошло при участии заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова, президента РТ Рустама Минниханова, министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова.

Создание приложения планируется в рамках масштабной работы над государственной информационной системой Минтруда РТ «Социальный регистр населения РТ», разработкой и развитием которой занимается «БАРС Груп» с 2014 года. К системе подключено более 4,3 тыс. специалистов из 850 учреждений социальной сферы.

«Мы обнаружили потребность в оптимизации деятельности Минтруда РТ в части предоставления социальных услуг по надомному обслуживанию населения: в совершенствовании построения логистики, контроля качества услуг и предоставлении отчетности социальных работников в электронном виде. Цифровизация процессов, несомненно, переведет производительность на новый уровень», - отметил генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Мобильный офис «надомников» представляет из себя приложение для планшета, которое позволит также усилить контроль над передвижением социальных работников: в нем будут фиксироваться маршруты передвижения, место, время и фотоотчет оказанных услуг. Вся отчетность перейдет в цифровой формат. Предполагается, что мобильный офис увеличит эффективность работы специалистов на 16% благодаря более рациональному использованию рабочего времени.

Сам специалист надомного обслуживания будет видеть в приложении свой план на день/неделю, составленный системой автоматически, ставить отметки о его исполнении с прикреплением фотоотчета, которые потом отправятся руководителю в «Социальный регистр населения Республики Татарстан».