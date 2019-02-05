Prof-IT Group выпустила специализированную RFID-метку для машиностроения

Prof-IT Group, цифровой промышленный интегратор, предложил рынку метку Prof-IT RFID Tag, адаптированную для применения в сфере машиностроения и разработанную для прослеживания объектов на всем производственном цикле. Отличительная особенность решения – низкая стоимость по отношению к цене на продукты со схожими характеристиками, до трех раз ниже стоимости аналогов.

RFID-метка успешно прошла лабораторные и полевые испытания, подтвердившие устойчивость к воздействиям кислот и щелочей, высоких температур, влажности. Эти параметры позволяют использовать продукт на всех этапах производства: на участках сварки, окраски, сборки, отгрузки. Данная RFID-метка также может применяться для задач контроля качества, сбора статистики эксплуатации и интерактивного послепродажного обслуживания.

При оптимальном размещении дальность считывания Prof-IT RFID Tag достигает шести метров, в реальных условиях. Емкость памяти и варианты крепления опциональны.

«Каждый продукт Prof-IT Group – результат изучения потребностей наших клиентов. Для прослеживания в условиях автомобильного производства подходят метки с высокой устойчивостью ко внешним воздействиям. RFID метки применимые для подобных задач относятся к классу специализированных, малораспространенных и сравнительно дорогостоящих. Проведя анализ рынка, мы пришли к выводу, что заказчикам требуется решение с оптимальной стоимостью и достаточной устойчивостью к внешним воздействиям. Итогом нашей работы стал вывод на рынок Prof-IT RFID Tag – метки, с уникальным сочетанием цены и высокими эксплуатационными характеристиками”, – отметил Сергей Киселев, директор по продажам Prof-IT Group.