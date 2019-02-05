Cisco HyperFlex обеспечила работу ИТ-сервисов Красноярского аэропорта

Cisco объявила о внедрении в международном аэропорту Красноярск гиперконвергентной платформы Cisco HyperFlex. Ее внедрение помогло запустить процесс цифровой трансформации ИТ-инфраструктуры аэропорта, наладить функционирование ИТ-сервисов в режиме 24/7 и тем самым поддержать бесперебойную работу одного из крупнейших российских авиатранспортных узлов.

Недавно в Международном аэропорту Красноярск был введен в эксплуатацию новый терминал площадью 58 тыс. кв. м. В ходе работ по запуску нового терминала ИТ-службе аэропорта было необходимо обновить серверное оборудование. При этом важно было осуществить миграцию без остановки ИТ-сервисов, влияющих на стабильность и непрерывность работы аэропорта. Кроме того, требовалось запустить и ряд дополнительных сервисов.

В качестве решения была выбрана платформа Cisco HyperFlex. Она позволяет создать гиперконвергентную инфраструктуру (HCI), объединяющую вычисления, виртуализацию, хранение данных и их передачу в едином кластере. Гиперконвергенция обеспечивает удобство и простоту облачного подхода в рамках одной легко управляемой платформы. В результате аэропорт Красноярска получил мультиоблачную ИТ-среду на базе адаптивной платформы, которая работает с любыми приложениями, демонстрируя при этом ведущие в отрасли показатели производительности и гибкое масштабирование. Cisco HyperFlex так хорошо зарекомендовала себя, что аэропорт продолжил использовать ее для большой части критически важных задач даже после ввода в строй нового серверного оборудования.

«Платформа Cisco HyperFlex показала себя как очень надежное и производительное решение, – сказал Антон Порядин, руководитель службы информационных технологий Международного аэропорта Красноярск. – За время эксплуатации системы не возникло ни одной серьезной проблемы с платформой даже во внештатных ситуациях. В результате Cisco Hyperflex помогло снизить затраты на развертывание и эксплуатацию ИТ-систем аэропорта, уменьшить количество сбоев в работе инфраструктуры на 50%, сократить время на устранение сбоев в нерабочие дни на 80%, а также увеличить объем резервируемых данных аэропорта Красноярск до 20 терабайт».

«Внедрение платформы Cisco Hyperflex в аэропорту Красноярск – яркий пример цифровой трансформации, которую компания Cisco помогает реализовывать своим заказчикам в самых разных областях экономики. В результате проекта сотрудники аэропорта смогли извлекать максимум из своих ИТ-систем, а пассажиры получили более высокое качество сервиса, – отметил менеджер по развитию бизнеса Cisco Дмитрий Хороших. – Специалисты ИТ-службы аэропорта Красноярск получили интегрированный кластер с единой точкой управления, чтобы легко регулировать настройки своих виртуальных машин и отслеживать конфигурацию их дисков во избежание сбоев в работе сервисов».

«В ходе проекта приятным дополнением для ИТ-специалистов аэропорта Красноярска стала скорость и простота внедрения гиперконвергентного решения Cisco Hyperflex в напряженный период введения в эксплуатацию нового терминала», - отметила Оксана Науменко, региональный менеджер Cisco по Сибири и Дальнему Востоку.