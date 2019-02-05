«Билайн» в партнерстве c Amdocs начал цифровую реорганизацию ИТ-инфраструктуры

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о начале нового цифрового проекта по модернизации внутренней ИТ-инфраструктуры, реализуемого в партнерстве с компанией Amdocs, поставщиком программного обеспечения и сервисов в области коммуникаций и медиа.

Проект предполагает модернизацию цифровых бизнес-системи их окружения. В связке с технологиями больших данных, широко применяемыми в «Билайне», модернизированная ИТ-инфраструктура позволит компании предоставлять персонализированные цифровые сервисы своим клиентам – от каналов самообслуживания до уникальных пакетных тарифов, включающих в себя, как классические сервисы мобильного доступа, так и продукты за пределами телекома.

Цифровизация ядра позволит «Билайну» значительно увеличить скорость разработки и вывод на рынок новых цифровых продуктов, что положительно отразится на качестве клиентского опыта. Кроме того, реализация проекта повысит гибкость бизнеса компании.

В рамках сделки «Билайн» и Amdocs также подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии по модели Managed Services.

Василь Лацанич, генеральный директор «Вымпелкома», отметил: «Будущее телекома – это персонализированные предложения и сервисы, которые могут быть гибкими и мобильными, – то есть адаптироваться под потребности клиентов в режиме реального времени. Цифровизация ядра позволит "Билайну" в течение считанных недель запускать или менять свои продукты под запросы любого клиента. При этом в наши предложения, помимо традиционного телекомовского наполнения из минут, мегабайтов и SMS, можно будет включать, например, мили авиакомпаний, литры бензина и другие выгодные услуги за пределами телекома».

Шуки Шеффер, генеральный директор Amdocs, сказал: «"Билайн Россия" – один из лидеров цифровой трансформации, везде и всегда фокусирующийся на предоставлении выдающегося клиентского опыта своим потребителям. Мы рады, что Аmdocs выбран партнером для такой бизнес- инициативы и будем совместно работать с "Билайном", чтобы обеспечить выполнение всех текущих и возникающих в ходе проекта обязательств».