«А101» перевела сделки с клиентами на платформу для регистрации недвижимости Smartdeal

ГК «А101» объявила о переводе сделок с клиентами на цифровую платформу для регистрации объектов недвижимости Smartdeal. Она позволяет осуществлять юридически значимый электронный документооборот, используя электронные сервисы Росреестра.

С помощью платформы можно проводить любые сделки без ограничений работы с договорами, предусматривающими долевую собственность или сделками, в которых заинтересованной стороной выступают несовершеннолетние. Кроме того, платформа позволяет оформлять право собственности, фиксировать изменение условий договора и т.д.

Пакет документов для Росреестра готовится в течение 15 минут, госпошлина платится сразу, а после завершения регистрации готовый пакет документов будет автоматически отправляться в систему банка на заранее определенный адрес электронной почты от имени девелопера. Платформа позволяет отслеживать ход исполнения регистрации в режиме онлайн и оперативно реагировать на события (например, приостановка регистрации), интерфейс понятен сотруднику.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим сказала: «Удобство сервиса не увеличивает продажи сами по себе, но позволяет застройщику сокращать операционные издержки и упущенную выгоду от сроков ожидания оплаты ДДУ. Наши специалисты оценивают экономический эффект от перехода на электронную регистрацию договоров долевого участия на уровне 38 млн руб. в год. В настоящее время мы используем в работе два сервиса электронной регистрации – Smartdeal и "Домклик" Сбербанка. Примерно 54% сделок регистрируется в электронном виде, доли обеих платформ примерно равны».

В настоящее время через новую платформу регистрируется ДДУ по приобретению квартир, парковочных мест и кладовок, в рассрочку или с использованием ипотечного кредита от банков-партнеров. От подписания договора до регистрации проходит в среднем 5-6 дней, что вдвое быстрее, чем когда документы подписываются на бумаге и регистрируются в офисах МФЦ. При этом клиенту нужно приехать только в офис продаж при заключении договора.

Кроме того, в рамках внедрения технологий e-mortgage ГК «А101» в конце лета 2018 г. стала участником полного цикла оформления, регистрации, хранения и учета в депозитарии электронной ипотечной закладной, проведенного «Дом.рф» и Росреестром. Группа заключила первую на московском рынке сделку по продаже квартиры с использованием электронной закладной. Она была оформлена «Банком дом.рф», в котором заемщик получил ипотечный кредит.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим отметила: «Интегрированные сервисы работают, в первую очередь, в интересах клиента, которому они заметно упрощают процесс. Вместе с тем, в новых условиях функционирования строительной отрасли девелоперам крайне важно искать внутренние резервы для разработки привлекательных условий покупки. Внедрение электронных сервисов позволяет сократить затраты на логистику документов и временные затраты менеджеров на рутинную бумажную работу. При этом менеджеры по продажам больше заняты собственно продажами, что повышает эффективность бизнеса в целом».