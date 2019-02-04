Panasonic представила решение для сканирования паспортов и контроля ID

Panasonic представила новое интегрированное решение для проверки данных и идентификации личности - Toughpad Passport на базе 7-дюймового защищенного планшета FZ-M1.

Решение Panasonic Toughpad FZ-M1 Passport предназначено для проверки паспортов и удостоверений личности на пограничном контроле, водительских прав и пропусков на контрольно-пропускных пунктах и входах в охраняемые зоны, а также для нужд полиции и сил безопасности. Кроме того, ряд встроенных опций позволяет использовать устройство в туризме, сфере развлечений и отельном бизнесе, например, при проведении масштабных мероприятий (конференций, концертов), а также при посадке и высадке пассажиров круизных лайнеров.

Решение Passport разработано на базе планшета Toughpad FZ-M1 mk3 Standard, оснащенном мощным процессором IntelCore i5 7-го поколения. Устройство поддерживает ряд технологий идентификации: считыватель штрих-кодов 2D, считыватель смарт-карт и RFID для бесконтактных карт, а также технологию считываний двухстрочной (а в ближайшем будущем и трехстрочной) машиносчитываемой части MRZ (MachineReadableZone) в паспортах.

Легкая защищенная конструкция дополнена вращающимся ручным ремешком, так что устройством смогут легко пользоваться как правши, так и левши. Гибкая конфигурация портов, ОС Windows 10 Pro, опции беспроводной связи, обеспечивающие доступ к данным в любое время, делают его незаменимым для работы в полевых условиях. К тому же планшет обеспечивает исключительную производительность при очень низком энергопотреблении, сводя к минимуму выработку тепла в безвентиляционном корпусе.

Яркий (до 700 кд/кв. м) сенсорный мультитач-дисплей с антибликовой защитной пленкой поддерживает до одновременных 10 касаний и может использоваться вне помещений. Встроенный датчик внешней освещенности позволяет экономить заряд батареи, благодаря чему планшет может работать в течение 18 часов (MobileMark 2014) на сменном аккумуляторе при времени зарядки 4,5 часа. Те, кому нужно работать дольше, могут воспользоваться возможностью «горячей замены» батареи - интегрированный модуль позволяет поменять ее прямо в процессе работы.

Планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 оснащен веб-камерой на 2 Мп со стерео-микрофоном для проведения видеоконференций в режиме реального времени и задней камерой на 8 Мп со вспышкой для фотографирования документов в полевых условиях.

Устройство подходит для работы в сложных условиях – оно выдерживает падение с высоты до 150 см, имеет класс защиты IP65 от пыли и воды и эффективно работает в диапазоне температур от -29 до + 60 ° C.

Ян Кемпфэр, директор по маркетингу компании Panasonic Computer Product Solutions, отметил: «Решение Passport выполнено на базе нашего самого популярного защищенного планшета FZ-M1 и гибко адаптируется к нуждам мобильных сотрудников, которым часто приходится проверять информацию или удостоверять личности буквально «на ходу». Это еще один пример стремления Panasonic предлагать наиболее широкий ассортимент защищенных ноутбуков, планшетов и наладонников, которые при необходимости могут интегрироваться в любые вертикальные решения».

Решение Toughpad FZ-M1 Passport доступно в странах СНГ и поставляется со стандартной 3-летней гарантией. Стоимость планшета зависит от конкретного применения и конфигурации устройства.