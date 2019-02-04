Konica Minolta автоматизировала процессы допечатной подготовки

Konica Minolta представляет на российском рынке AccurioPro Connect – усовершенствованное решение для управления печатными процессами, которое автоматизирует функции настройки заданий на печать и тем самым сокращает ежедневные трудозатраты печатных производств.

Новый продукт основан на ряде программных решений для производительной печати и является ключевым элементом семейства программ AccurioPro. Это комплексный набор инструментов, которые повышают прибыльность бизнеса клиентов с учетом растущих и меняющихся требований полиграфической отрасли.

AccurioPro Connect конфигурируется и позволяет построить индивидуальные, интуитивно понятные процессы, учитывающие особенности конкретного печатного производства, исключить появление возможных ошибок и сократить трудозатраты. Решение AccurioPro Connect использует платформу Dispatcher Phoenix и дает возможность легко автоматизировать процессы с помощью простых инструментов и без ущерба для качества печати. Расширенные возможности продукта позволяют решать задачи для печати переменных данных, а также упрощают маршрутизацию заданий.

AccurioPro Connect интегрируется с AccurioPro Flux, AccurioPro Conductor, Microsoft SharePoint и другими сторонними приложениями. Решение позволяет полностью автоматизировать допечатную подготовку, которая традиционно включает множество ручных операций, и высвободить ценные ресурсы. Программный продукт разработан с учётом требований типографий, он поддерживает печать брошюр, форм для почтовых рассылок и других распространённых материалов, например, визиток, стандартных шаблонов и бланков.

Николай Рыков, менеджер по программным решениям для производительной печати российского подразделения Konica Minolta Business Solutions, отметил: «Раньше ручная настройка заданий занимала час, благодаря автоматизации это может делаться за несколько минут. В зависимости от типа подготовительных работ, компании могут сократить ежедневные трудозатраты на несколько человеко-часов, что существенно повышает производительность и эффективность печатного производства».