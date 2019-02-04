«Алмаз» разработал «умную» систему газовой безопасности для жилых многоквартирных домов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплексную многоступенчатую систему газовой безопасности для жилых многоквартирных домов. Система позволяет в режиме реального времени по каналам GSM и Wi-Fi передавать информацию об утечке газа на диспетчерский пульт и автоматически перекрывать подачу газа, предотвращая чрезвычайные происшествия.

Система «Алмаз-контроль», разработанная НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), работает посредством модулей GSM и Wi-Fi. GSM-модуль передает SMS-оповещение об утечке газа на три номера, установленных по желанию владельца. Wi-Fi-модуль передает данные об утечке на центральный блок управления системой контроля загазованности. При этом подача газа будет перекрыта автоматически. Модули могут работать как по отдельности, так и в составе единой многоступенчатой системы газовой безопасности.

Система с GSM-модулем уже поступила в розничную продажу. Модуль Wi-Fi планируется вывести в продажу во II квартале 2019 г. Уникальной особенностью системы являются высокоточные сенсоры на базе оборонных технологий. Оборудование может быть интегрировано в систему «Умный дом».

В России газовым оборудованием оснащено порядка 66% жилого фонда, то есть примерно 43 млн квартир. В соответствии с новыми правилами проектирования газовых систем в жилых домах, утвержденных Минстроем в середине января 2019 г., системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа должны быть установлены во всех многоквартирных жилых зданиях при размещении в них газоиспользующего оборудования.

Только в 2018 г. в России произошло около 30 чрезвычайных происшествий, вызванных использованием внутридомового газового оборудования.