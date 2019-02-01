Система Inoventica invGuard развернута в Минпросвещения России

Inoventica сообщила о том, что в Министерстве просвещения России (ранее Министерство образования и науки России) развернута и успешно функционирует разработанная компанией система invGuard, осуществляющая мониторинг и анализ трафика сетей передачи данных с возможностью обнаружения атак, направленных на отказ в обслуживании, и защиты от них.

Установленная система состоит из двух подсистем, одна из которых отвечает за анализ, а вторая за очистку трафика, передаваемого по сети Минпросвещения России. Данный программно-аппаратный комплекс позвлоляет решать задачи по мониторингу траффика сетей передачи данных, выявлению и подавлению атак, направленных на отказ в обслуживании.

В рамках сотрудничества с Минпросвещения специалисты Inoventica Technologies провели обучение отраслевых специалистов навыкам настройки, эксплуатации и применения системы.

В результате реализации данного проекта общее количество коммерческих инсталляций системы invGuard составило 32.

«Мы рады возможности сотрудничать с одним из самых передовых с точки зрения информатизации и внедрения инновационных технологий министерств. Уверен, что взаимодействие Группы Inoventica и Министерства просвещения России получит дальнейшее развитие, тем более что развитие системы образования требует повышения степени его информатизации, что, безусловно, ведет к усилению необходимости обеспечения защиты от рисков, связанных с атаками на ИТ-инфраструктуру», – отметил Виталий Слизень, председатель совета директоров Inoventica Technologies.