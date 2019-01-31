МТС предложила бизнесу онлайн-кассы напрокат

МТС начала предоставлять онлайн-кассы в аренду. Решение ориентировано на стартапы, сезонный бизнес, а также на предпринимателей, обязанных перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2019 года.

Стоимость аренды онлайн-кассы МТС начинается от 1700 рублей в месяц. В нее входит предоставление фискального накопителя, заключение договора с ОФД, круглосуточная техподдержка и экстренная замена кассы. Аренда кассы с дополнительным сервисом стоит от 2300 рублей в месяц. В расширенный пакет сервисов входит стартовое подключение, настройка, регулярная заменой фискального накопителя и своевременная перерегистрацией кассы в ОФД и ФНС. Услуга «Касса напрокат» является альтернативой покупке онлайн ККТ, рыночная стоимость которой с учетом услуг ОФД, активации кассы и стоимости фискального накопителя составляет 25-40 тысяч рублей. Аренда онлайн-кассы позволит предпринимателям, обязанным подключить онлайн-кассу до 1 июля 2019 года, заранее протестировать устройство, оценить удобство его использования и разобраться в кассовых операциях.

«Услуга «Касса напрокат» избавит предпринимателей от крупных единовременных затрат и предоставит возможность сосредоточиться на развитии бизнеса, так как решение всех вопросов, связанных с эксплуатацией кассы после ее приобретения, специалисты МТС возьмут на себя. Это и стартовая настройка устройства, и регулярное обновление программного обеспечения, и сервисное обслуживание, и срочная замена кассы, — отметил директор по проектам малого и среднего бизнеса МТС Роман Арифуллин. — «Касса напрокат» — первое и единственное на текущий момент предложение на рынке аренды онлайн-касс, включающее в себя доступ к полноценной товароучетной системе при выборе любого тарифа. Товароучетный сервис позволит предпринимателям автоматизировать торговые операции, проводить аналитику бизнеса и увеличивать прибыль за счет ведения учета, контроля работы магазина и внедрения маркетинговых инструментов».