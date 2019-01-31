Huawei представила «первый в мире» процессор для базовых станций 5G

Huawei представила первый процессор, специально разработанный для базовых станций – Huawei Tiangang. Он сможет упростить масштабный запуск сетей 5G по всему миру. К настоящему моменту Huawei уже выиграла 30 тендеров по технологии 5G и продала свыше 25 тыс. базовых 5G-станций по всему миру.

Huawei продолжает развивать и внедрять новые технологии и проводит серьезные инвестиции в это направление. Ее комплексные 5G-процессоры поддерживают сети всех стандартов во всех диапазонах (С-диапазон (3.5G) и 2.6G), позволяя клиентам получить доступ к услугам беспроводной и микроволновой связи.

«Huawei уже давно взяла на себя обязательство инвестировать в фундаментальную науку и технологии. Мы первыми совершили прорывы в разработке ключевых технологий для крупномасштабного коммерческого использования 5G, – сказал Райан Дин (Ryan Ding), исполнительный директор правления Huawei и генеральный директор подразделения Carrier BG. – Наша компания сейчас обладает лучшими в отрасли возможностями, позволяющими обеспечить комплексные услуги связи 5G за счет упрощенных сетей и упрощенного технического обслуживания и эксплуатации. Мы идем в авангарде коммерческого запуска 5G и создаем полноценную отраслевую экосистему».

Процессор Huawei Tiangang – высокоинтегрированное решение, которое поддерживает крупномасштабную интеграцию активных усилителей мощности (PA) и пассивных антенных решеток в очень маленьких антеннах. Он также характеризуется сверхвысокой вычислительной мощностью, которая в 2,5 раза выше мощности предшествующих процессоров. Используя новейшие алгоритмы и технологию формирования луча, один такой процессор способен контролировать до 64 каналов, соответствуя высочайшим отраслевым стандартам. Новая разработка Huawei также поддерживает высокую полосу пропускания 200 МГц, т.е. решение рассчитано не только на уже существующие сети, но и на сети будущего.

Это решение также обеспечивает революционную модернизацию активных антенных систем (AAU), благодаря этому базовые станции на 50% меньше, на 23% легче и потребляют на 21% меньше энергии, чем их предшественники. Базовые 5G-станции можно развернуть в два раза быстрее, чем базовые 4G-станции. Эти характеристики помогут избежать ряда технических сложностей и снизить издержки.

Huawei приступила к запуску коммерческих сетей 5G в 2018 г., взяв на себя ведущую роль в запуске полного спектра коммерческих 5G-решений, полевых испытаниях технологии и крупномасштабном коммерческом использовании 5G. К концу 2018 г. компания завершила все докоммерческие испытания и проверки своих 5G-решений в Китае, и сейчас полностью готова к коммерческому использованию технологии 5G.

Huawei также представила «первый в мире» коммутатор центров обработки данных с искусственным интеллектом. Это решение характеризуется самой высокой производительностью в отрасли и обеспечивает нулевую потерю Ethernet пакетов и комплексную задержку менее 10 миллисекунд. Он потребляет менее 8 Вт энергии при вычислительной мощности, которая превышает мощность 25 стандартных двухканальных центральных процессоров, вместе взятых.

Кроме того, Huawei представила свои полностековые технологии искусственного интеллекта для всех сценариев для сетей автономного вождения и разработала решение SoftCOM AI, чтобы помочь операторам повысить энергоэффективность, производительность сети, оптимизировать техническое обслуживание и качество обслуживания клиентов.