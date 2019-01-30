«Террасофт» представила дополнения к bpm’online для работы с чат-ботами

«Террасофт» опубликовала подборку готовых решений Beesender — дополнений к bpm’online для работы с чат-ботами, которые позволяют сократить расходы на контакт-центр, разгрузить операторов и предоставить им больше времени для решения нетривиальных задач, а также более качественно и оперативно обслуживать клиентов.

С помощью конструктора Beesender Bot Master можно создавать чат-боты на платформе bpm’online, используя инструменты системы. Такие боты позволяют компаниям круглосуточно оставаться на связи с клиентами, за считанные секунды отвечать на их вопросы и решать шаблонные задачи без участия сотрудников. Конструктор обладает широкими функциональными возможностями: он позволяет в интерфейсе bpm’online подключать несколько чат-ботов к одному каналу, сохранять историю общения с клиентом в отдельном чате, настраивать аналитику. Созданные с помощью инструмента чат-боты работают со многими популярными социальными сетями и мессенджерами, например, в Facebook, Вконтакте, Viber, Telegram, а также в виджетах на сайте.

Также доступны готовые шаблоны чат-ботов, которые позволяют решать типовые задачи бизнеса.

Бот-автоответчик помогает обрабатывать и маршрутизировать текстовые обращения клиентов в ситуациях, когда оператор не может немедленно приступить к этой задаче. Чат-бот предоставляет клиенту возможность заказать обратный звонок.

Чат-бот записи на визит позволяет управлять расписанием для записи в салон красоты, к врачу, на собеседование и т.д. Клиенту достаточно выбрать в чат-боте удобное для него время, после чего эта информация отобразится в системе, а ответственный сотрудник получит уведомление.

С помощью чат-бота регистрации обращения клиент может самостоятельно оставить и дополнить запрос, указав всю необходимую информацию. Благодаря этому в bpm’online автоматически создается обращение, уже готовое к маршрутизации и обработке.

Чат-бот обратной связи позволяет в автоматическом режиме опросить клиентов и узнать уровень их удовлетворенности от взаимодействия с контакт-центром. При желании клиент может оставить текстовый комментарий и дополнить свой ответ.

Чат-бот доставки воды позволяет автоматизировать весь процесс — от выбора товара и оформления заказа до получения обратной связи после доставки.