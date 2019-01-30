«Системный софт» создал мобильные рабочие места в «Русской рыбной компании»

«Системный софт» завершил развертывание среды для работы с мобильных устройств в «Русской рыбной компании». По результатам проекта заказчик получил эффективное решение для использования и администрирования приложений на любых устройствах с помощью интегрированной платформы VMware Workspace One. Специалисты «Системного софта» помогли выбрать решение и произвели полный цикл внедрения, вплоть до установки на планшеты и обкатки работы системы.

«Развертывание облачных решений VMware Workspace One продолжает процесс цифровой трансформации нашей компании. Создание мобильных рабочих мест помогает в короткие сроки достигать поставленных бизнес-целей, не замедляя рабочих процессов. Успешно реализованный проект «Мобильное рабочее место» повысит эффективность работы сотрудников вне стационарных рабочих мест. В ближайшее время мы планируем увеличить количество подключенных к системе устройств до 200», — сказал Александр Мелентьев, руководитель отдела информационных технологий «Русской рыбной компании».

VMware Workspace One – облачное решение, которое предоставляет пользователям упрощенный удаленный доступ к корпоративным ресурсам и обеспечивает целостное ИТ-управление. Продукт дает возможность развернуть цифровую среду с централизованным управлением мобильными устройствами и настольными компьютерами. В решении предусмотрены аналитические инструменты, позволяющие оценить рабочую среду и использование приложений для оптимизации ресурсов, а также привести мобильные рабочие места в соответствие нормативным требованиям организации.

«Проект даст возможность сотрудникам «Русской рыбной компании», работающим по всей России, быть мобильными и успешно выполнять бизнес-план. Немаловажно, что созданная цифровая среда абсолютно безопасна и делает рабочий процесс эффективным, удобным и масштабируемым. «Системный софт» — обладатель статуса Solution Provider Premier Partner в партнерской программе VMware. Благодаря этому мы оперативно развернули решение у заказчика – проект был реализован всего за один месяц», — сказал Сергей Мартынов, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Системный софт».