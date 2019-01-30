«Инфосистемы Джет» внедрила ВКС на оборудовании Cisco в «Вологдаоблэнерго»

«Инфосистемы Джет» построила систему видеоконференцсвязи (ВКС) на оборудовании Cisco для одной из крупнейших сетевых энергокомпаний Вологодского региона «Вологдаоблэнерго». Теперь сотрудники 19 территориально-распределенных филиалов могут проводить видео-совещания в HD-качестве, существенно экономя временные и финансовые ресурсы.

«Вологдаоблэнерго» присутствует в 19 муниципальных районах Вологодской области. Совещания между сотрудниками филиалов проводятся регулярно и до недавнего времени проходили либо в формате телефонных переговоров, либо личных встреч. Это было не только неудобно, но и дорого.

«Новая система ВКС позволила значительно снизить количество командировок и транспортные расходы, повысить оперативность управления деятельностью филиалов, а также увеличить скорость и качество взаимодействия между нашими сотрудниками», — отметил Алексей Бажинов, технический директор, первый заместитель генерального директора «Вологдаоблэнерго».

ИТ-команда «Инфосиситемы Джет» оперативно построила систему ВКС на основе программно-аппаратной платформы Cisco Meeting Server. С ее помощью можно назначать и проводить совещания независимо от местоположения сотрудника и используемого им устройства (тонкий клиент, планшет, смартфон и др.). Более того, качество видеоизображения соответствует стандарту Full HD, что позволяет ощутить реальный «эффект присутствия» и полностью погрузиться в процесс переговоров.

«Использование современных технологических инструментов для совместной работы существенно повышает продуктивность работы персонала и увеличивает скорость принятия решений, — сказал Алексей Гришин, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет». — В данном случае система ВКС не только снизила количество командировок в компании, но и стала важной частью цифровой трансформации предприятия».