Группа «Акрон» объединит клиентов в облачном решении SAP

Группа «Акрон» создаст единую систему для работы с клиентами на SAP Cloud for Customer - облачной версии SAP CRM. В ходе проекта разрозненные базы будут сведены в единое информационное поле, где станут доступны данные обо всех клиентах, заказах, воронках продаж и состоянии отгрузок компании.

Каждая сделка будет попадать в систему в момент проведения транзакции. Это позволит отследить ее роль в совокупном доходе компании, не дожидаясь окончания отчетного периода. Кроме того, топ-менеджмент сможет в любой момент получить детальную информацию обо всех продажах. Помимо классических целей системы CRM, компания будет работать над тем, чтобы видеть отчетность для принятия решений в сравнении реальных показателей с KPI.

«Отчеты будут формироваться на основе данных, поступивших в систему. При таком подходе участие человека в «проставлении цифр» сводится к минимуму, а степень доверия к полученной информации - 100%, - отметил Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP СIS. – Кроме того, система предусматривает возможность оперативной аналитики данных с детализацией до конкретных показателей в онлайн-режиме».

В планах Группы «Акрон» создать единую систему для всех сбытовых подразделений, включая США, Францию и другие страны.