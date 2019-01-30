Cloud4Y предоставила «ДАТА 3 Консалтинг» облачную инфраструктуру IaaS

Cloud4Y предоставила ИТ-интегратору «ДАТА 3 Консалтинг» облачную IT-инфраструктуру как сервис по модели IaaS.

Компания «ДАТА 3 Консалтинг» работает на рынке с 2008 года и реализует проекты для корпоративных клиентов в различных отраслях: управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, HR-консалтинг, консалтинг в области управления данными, создание хранилищ данных и систем аналитической отчетности (BI), внедрение решений для управления процессами предприятия (ERP), персоналом (HCM), мобильными бригадами (FSM), корпоративным контентом (ECM), внедрение решений с использованием ГИС-технологий.

«Мы помогаем компаниям управлять данными. Наши решения — это инструменты, которые мы применяем, чтобы помочь клиентам компании управлять данными эффективно, — сказал Василий Скопинцев, руководитель отдела информационных технологий «ДАТА 3 Консалтинг». — Для создания и развития таких инструментов, для размещения внутренних проектов компании нам необходима гибкая ИТ-инфраструктура. При этом задача стояла таким образом, чтобы не отвлекать на ее создание и дальнейшую техническую поддержку человеческие ресурсы компании. Cloud4Y предоставил «ДАТА 3 Консалтинг» масштабируемую IT-инфраструктуру в облаке, которая нас полностью удовлетворяет. Потреблением ресурсов можно управлять прямо из личного кабинета — зашёл, создал виртуальную машину, настроил ресурсы, потребил, выключил. Техническая поддержка также реагирует быстро, профессионально помогая решать все возникающие вопросы».

«Облачные вычислительные ресурсы Cloud4Y предоставляют высокий уровень гибкости, надежности и безопасности при размещении и обработке данных клиентов», —отметил Николай Фокин, генеральный директор Cloud4Y. — Достигается это благодаря использованию сертифицированных дата-центров TIER III с дублированием всех систем, собственного оптического кольца высокой доступности с дублированием каналов, перекрестным резервным копированием между физически разнесенными на большое расстояние дата-центрами и круглосуточной технической поддержке. В совокупности все это гарантирует бесперебойную работу облака Cloud4Y с базовым SLA 99,982%, со 100% финансовой ответственностью».

Преимущества облачной IaaS-структуры Cloud4Y стали доступны для «ДАТА 3 Консалтинг» в кратчайшие сроки, без значительных затрат на построение собственной защищенной IT-инфраструктуры.