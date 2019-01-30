Astralinux и «Аладдин Р.Д,» протестировали свои продукты на совместимость

Astralinux и «Аладдин Р.Д.» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов — USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta с операционными системами (ОС) Astralinux Special Edition и Astralinux Common Edition.

По результатам тестирования компании подписали сертификаты совместимости, подтверждающие работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta с ОС специального назначения Astralinux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.5. и 1.6., а также с ОС общего назначения Astralinux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12. Согласно документу, при использовании библиотеки jcPKCS11-2 версии 2.4 или выше с перечисленными операционными системами для аутентификации и формирования электронной подписи могут использоваться USB-токены и смарт-карты JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ, а в качестве защищенного служебного носителя необходимо использовать модель JaCarta SF/ГОСТ.

«Официальная поддержка таких решений в операционной системе Astralinux позволяет обеспечить юридическую значимость электронных документов и строгую аутентификацию пользователей при помощи USB-токенов и смарт-карт, что позволяет использовать эти решения для работы с такими государственными информационными системами, как ЕГАИС», - сказал директор по продукту Astralinux Роман Мылицын.

JaCarta-2 ГОСТ — новое поколение устройств с аппаратной реализацией криптографических алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012. Устройства могут применяться для обеспечения строгой двух- или трёхфакторной аутентификации (с идентификацией по отпечатку пальца), формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, а также безопасного хранения пользовательских объектов и данных (цифровых сертификатов, паролей и т.д.). Устройства сертифицированы ФСБ России как средства электронной подписи (сертификат № СФ/124-3502).

В настоящее время ОС Astralinux Special Edition является единственной российской операционной системой, сертифицированной ФСБ России, Минобороны России и ФСТЭК России по требованиям безопасности информации и может применяться для обработки конфиденциальной информации, а также государственной тайны до степени «совершенно секретно» включительно. ОС Astralinux Common Edition предназначена для обеспечения функциональности современных высокопроизводительных компьютеров при решении широкого круга пользовательских задач.