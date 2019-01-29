«Техносерв» оптимизировал бизнес-процессы «Сахалин энерджи» на базе Process Mining

«Техносерв», российский системный интегратор, объявил о завершении проекта по внедрению в нефтегазовой компании «Сахалин энерджи» решения для мониторинга, анализа и оптимизации бизнес-процессов. Работая на базе технологии Process Mining, система позволяет сделать моментальный «рентгеновский снимок» текущей деятельности организации, выявляя все узкие места и аномалии.

«При поддержке экспертов "Техносерва" наша компания применила принципиально новый подход к управлению бизнес-процессами. Первым направлением для автоматического анализа состояния и оптимизации стал процесс закупок. Результаты мы увидели сразу: внедрение платформы Celonis Enterprise позволило нам добиться 100% прозрачности в закупочных процедурах. При этом у подразделения внутреннего аудита появился инструмент для постоянного совершенствования процесса и борьбы с потенциальным мошенничеством», – сказала Ульяна Кучеренко, заместитель начальника отдела контроля соответствия деятельности департамента МТС и организации подрядных работ компании «Сахалин энерджи».

Получая фактические данные из систем автоматизации закупок, Celonis Enterprise контролирует состояние бизнес-процессов в режиме реального времени и выделяет аномалии: отступление от правил, неоптимальные затраты, срыв сроков закупки и т. д. Анализируя наглядную карту действующих бизнес-процессов, специалисты «Сахалин энерджи» определяют те этапы, изменение которых повысит результативность работы подразделений, сократит финансовые затраты, а также уменьшит нагрузку на сотрудников службы закупок.

В рамках проекта эксперты «Техносерва» адаптировали модель данных к процессам нефтегазовой компании и дополнили программную платформу набором готовых базовых отчетов для процесса P2P из Celonis Content Store. Это позволило получить первый значимый для заказчика результат уже через две недели после старта.

«Параллельно с ростом внимания к управлению операционной эффективностью бизнеса появляются удобные аналитические продукты для автоматизации контроля и оптимизации бизнес-процессов. ПО Celonis по уровню функциональных возможностей, инструментарию и готовности к коммерческому применению сегодня является одним из самых сильных на рынке, – отметил Алексей Николаев, директор центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга компании "Техносерв". – Широкая практика нашей команды по внедрению этого продукта позволила реализовать проект всего за два месяца: мы не только запустили систему, обучили сотрудников, но и приобрели новый опыт – разработали тиражируемое решение по оптимизации процесса закупок для нефтегазовой отрасли».