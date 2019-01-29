GreenMDC и ДКС создали модульный ЦОД на отечественной компонентной базе

GreenMDC, российский разработчик и производитель модульных центров обработки данных, совместно с ДКС, отечественным производителем низковольтного оборудования и кабеленесущих систем, установили и запустили в эксплуатацию МЦОД, оборудованный современными компонентами инженерной инфраструктуры. Отечественное комплексное решение установлено на производственной площадке компании ДКС и выполняет функции вычислительного центра и шоу-рума для демонстрации оборудования ДКС.

Комплексное решение разработано компанией GreenMDC на базе масштабируемой модели МЦОДа TelecomOutdoor NGm. Инженерные системы спроектированы на базе оборудования и материалов ДКС.

В начальной конфигурации МЦОД состоит из двух модулей — стартового и модуля расширения. Они предназначены для установки до шести стоек 42U размером 600 мм. Однако МЦОД можно увеличить до 18 стоек, установив дополнительные модули расширения. ScalableMDC TelecomOutdoor NGm разработан по технологии горячего масштабирования, при которой не требуется отключение работающего оборудования.

В МЦОДе установлены серверные стойки, СКС и ИБП производства ДКС. Система бесперебойного электроснабжения реализована на базе двух моноблочных ИБП, которые в случае чрезвычайной ситуации будут поддерживать работу МЦОДа при полной загрузке в течение семи минут. В каждом модуле размещены локальные системы кондиционирования, противопожарной автоматики, газового пожаротушения, мониторинга и локальная электрораспределительная сеть. Инженерные системы зарезервированы по схеме N+1.

Внешнее оформление МЦОДа выполнено в корпоративном стиле ДКС с использованием символики компании. Благодаря этому МЦОД гармонично вписывается в комплекс производственных строений ДКС.

Начальник отдела системного администрирования компании ДКС Денис Родионов отметил: «Благодаря этому проекту у компании ДКС появился корпоративный модульный ЦОД, оснащенный самыми современными системами: системами распределения и бесперебойного питания, охлаждения, АУГП/СКД, диспетчеризации и др. Немаловажной особенностью также является конструктив МЦОД, спроектированный таким образом, чтобы максимально упростить эксплуатацию. Мы рады сотрудничеству с компанией GreenMDC и надеемся, что опыт использования продукции ДКС при строительстве МЦОД будет полезен обеим сторонам».

«Это важное событие для нас: сотрудничество двух российских производителей GreenMDC и ДКС стало ярким примером импортозамещения в отрасли ЦОД. Я надеюсь, что в ближайшее время появится больше модульных ЦОД, созданных на отечественной компонентной базе», — сказал о новой инсталляции Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC.