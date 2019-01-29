DataLine и Lenovo предоставят персональные устройства по подписке

DataLine совместно с Lenovo запустила новый продукт WorkBOX — персональные устройства для сотрудников, предоставляемые по сервисной модели.

Сейчас клиентам доступны новые устройства от Lenovo на базе ОС Windows. В стандартный каталог техники входят ноутбуки ThinkPad E480, бизнес-планшеты MIIX 520 и тонкие клиенты ThinkCentre M625q. В дальнейшем, каталог пользовательской техники будет расширяться.

На время эксплуатации устройств DataLine предоставляет готовый склад подменной техники на случай неисправностей. Если у сотрудника перестанет работать ноутбук, компания отправит новый на следующий день.

Сервис включает плановое обновление техники. Каждые два года сотрудники будут получать современные модели ноутбуков и бизнес-планшетов. Тонкие клиенты будут заменяться каждые три года.

WorkBOX разработан в качестве дополнения к решению Cloud Desktop — виртуальные рабочие столы в облаке DataLine. Сервисы будут полезны для компаний, которые хотят перевести единовременные крупные расходы на инфраструктуру рабочих мест в операционные.

«Мы уже предоставляем решения для организации рабочих мест: виртуальные рабочие столы, корпоративная почта и бизнес-приложения на базе инфраструктуры DataLine. Персональные устройства как сервис — еще один шаг к большей гибкости в этом вопросе. С помощью WorkBOX компании смогут быстро нарастить парк устройств для сотрудников, при этом получив готовый подменный фонд и плановое обновление техники», — отметил Антон Гуденко, директор по развитию продуктов DataLine.