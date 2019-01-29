«1С-рарус» разработал корпоративный портал для Загорского трубного завода

«1С-рарус» и Загорский трубный завод реализовали проект по созданию единой внутренней социальной сети для сотрудников Vtrube. На сегодняшний день решение используется сотрудниками в полном объеме. Партнером по внедрению внутренней социальной сети стала компания «1С-рарус», выступившая в роли системного интегратора решения.

Ключевой целью запуска внутренней социальной сети стало создание единого виртуального пространства для взаимодействия сотрудников и оптимизации внутренних бизнес-процессов в компании. При этом в перспективе определенные бизнес-процессы компании должны будут полностью перейти в виртуальное пространство, построенное именно на базе социальной сети Vtrube. На сегодняшний день к ресурсу подключено около 1 тыс. пользователей. Социальная сеть обладает не только веб-интерфейсом, но и полноценной мобильной версией с функциональностью, схожей с полным клиентом.

Заместитель генерального директора Загорского трубного завода по корпоративным коммуникациям Игорь Гусенков отметил: «Имидж самого современного трубного завода страны должен прослеживаться во всем, в том числе в уровне взаимодействия между сотрудниками. Именно поэтому мы выбрали в качестве основного инструмента для коммуникаций собственную социальную сеть. Это весомый вклад в развитие горизонтальных связей в компании и отход от иерархической формы трансляции контента внутри коллектива, которая на мой взгляд устарела давно. Мобильное приложение с почти полным функционалом версии для ПК вовлекает в единое информационное пространство сотрудников производственных специальностей. Именно социальная сеть Vtrube станет в ближайшее время цифровой площадкой для большинства базовых процессов в компании, от получения расчетных листков до взаимодействия напрямую с генеральным директором».

Директор по информационным технологиям Загорского трубного завода Евгений Зайцев сказал: «Мы выбрали "Битрикс24" не только за широкую функциональность, но и за высокую технологичность, масштабируемость и свободу в адаптации. Также мы убедились, что платформа отвечает современным стандартам информационной безопасности. Отрадно осознавать, что такой продукт появился в России и при этом хорошо показывает себя на мировом рынке».

Дарья Дмитракова, руководитель отдела автоматизации на платформе «1С-битрикс» компании «1С-рарус», сказала: «Сотрудничество с Загорским трубным заводом — пример того, каких результатов можно достичь с помощью правильного применения гибких методологий разработки. Залогом успеха проекта стали готовность ИТ-руководства завода применять новые технологии и доверие к проектной команде "1С-рарус". На выходе мы получили удобный, модный и, главное, рабочий инструмент, с помощью которого консолидируется информация внутри компании, у сотрудников появилась возможность с комфортом общаться, быстрее получать нужную информацию и решать поставленные задачи».

Функциональность социальной сети Vtrube сегодня позволяет сотрудникам участвовать в формировании живой ленты без премодерации, состоять в сообществах по интересам, общаться в чатах и группах, управлять своим рабочим временем и рабочим временем подчиненных, совершать аудио- и видеозвонки, организовывать и отслеживать бизнес-процессы в рамках нескольких подразделений. В новых спринтах фокус-команды направлен на разработку различных бизнес сервисов для пользователей и интеграцию с SAP.