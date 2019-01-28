«Первый ОФД» представил решение «Аналитика торговой точки» для СМБ

«Первый ОФД» объявил о выпуске нового решения «Аналитика торговой точки», ориентированного на малый и средний бизнес. Решение основывается на анализе огромного массива обезличенной информации из онлайн касс, и включает в себя сводные геотаргетированные данные по обороту торговых точек, количеству товарных позиций в чеках за период, общему количеству пробитых чеков, величине среднего чека и многие другие параметры, позволяющие сделать выводы о деятельности аналогичных торговых точек, о сезонности продаж в целом, о времени продаж по каждой категории товаров и услуг с точностью до минуты.

Владельцы торговых точек получают гибкий аналитический инструмент, с помощью которого можно управлять ценовой политикой своего магазина, получить рабочие рекомендации по защите своего бизнеса, повысить эффективность выкладок товаров на полках своих торговых точек, оптимизировать ассортимент магазина и кафе, увеличить продажи и сократить издержки предприятия.

Сервис распространяется по ежемесячной подписке и позволяет владельцам бизнеса в динамике следить за изменениями, происходящими в течении года. Причем как в по своему предприятию, так и по отрасли в целом.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства, разработка и внедрение удобных и максимально доступных предпринимателям решений в области ритейла - одна из приоритетных задач Первого ОФД. Мы видим качественные изменения в запросах рынка на подобные услуги. Конкуренция растет и рынок становится все более и более высокотехнологичным. Новые сервисы, о которых еще пару лет назад речь не шла, становятся реальностью. Мало того - необходимым условием жизнеспособности бизнеса в современных рыночных условиях», – отметил директор по маркетингу «Первого ОФД» Егор Сергеенко.