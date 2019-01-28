Microsoft представила физический язык программирования для невидящих и слабовидящих детей

Microsoft представила Code Jumper, физический язык программирования, созданный для обучения базовым навыкам разработки программ невидящих и слабовидящих детей.

Code Jumper представляет собой набор блоковых модулей разных форм и проводов, соединяя которые в различные комбинации, дети могут создавать программы, способные рассказывать истории, писать музыку и даже придумывать шутки. Сами блоки покрашены в контрастные яркие цвета, чтобы дети со слабым зрением могли их различать, а специальный материал, из которого они изготовлены, поможет отличить блоки наощупь.

Microsoft намерена передать технологии, на которых базируется Code Jumper, в некоммерческую организацию American Printing House for the Blind (APH), которая специализируется на продуктах и услугах для невидящих и людей со слабым зрением. В течение последующих пяти лет АРН планирует предложить Code Jumper и сопутствующие учебные программы ученикам во всем мире, делая фокус на аудиторию 7-11 лет.

С помощью Code Jumper APH будет не просто знакомить детей с основами программирования, но и давать им необходимые навыки для развития дальнейшей карьеры в ИТ-отрасли. На первом этапе физический язык программирования будет внедрен в США, Великобритании, Канаде, Индии и Австралии, а затем распространен по всему миру.