«ЕАЕ-консалт» внедрил электронный документооборот в «Инфраструктура ТК»

В рамках создания современной системы электронного документооборота компании «Инфраструктура ТК» специалисты «ЕАЕ-консалт», российского разработчика и интегратора приложений и ИТ-систем, завершили внедрение отечественной платформы «1С» с миграцией данных из СЭД на базе IBM Lotus Notes. Автоматизировано 100 рабочих мест с перспективой расширения до 1 тыс. Выполнен полный комплекс проектных и технических работ, система успешно переведена в промышленную эксплуатацию.

Автоматизация документооборота осуществлялась на базе типового решения «1С:Документооборот 8 корп, редакция 2.1». В качестве сервера базы данных использована свободно распространяемая СУБД PostgreSQL. Описание проекта размещено на официальном сайте фирмы «1С».

Подразделения заказчика характеризуются многоуровневой вертикально интегрированной структурой; географической отдаленностью друг от друга; значительным объемом документооборота; сложными схемами документопотоков и разнообразием технологий работы с документами.

Перед командой проекта стояли задачи: повысить прозрачность и оперативность обработки документов; сократить бумажный документооборот; повысить исполнительскую дисциплину; повысить безопасность информации и документов.

В ходе работ по адаптации типового решения разработаны уникальные маршруты документов, выполнены настройка новых реквизитов в справочниках, бизнес-процессах, задачах и доработка системы в части возможности использования факсимиле.

В результате реализации проекта автоматизирован ряд бизнес-процессов по делопроизводству компании «Инфраструктура ТК»: работа с организационно-распорядительными документами, начиная с этапа подготовки, согласования, подписания проектов, регистрации, рассмотрения, ознакомления; работа с входящей корреспонденцией и организация ознакомления с ней; работа с исходящей корреспонденцией на всех этапах; обработка внутренней документации – служебных записок на всех этапах.

«Работы по внедрению "1С:Документооборот 8 корп" выполнены качественно и в соответствии с графиком», – сказал Александр Сенечкин, начальник отдела корпоративного развития «Инфраструктура ТК».

«Новая СЭД обеспечила оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей, полнотекстовый поиск документов по их содержанию, повышение прозрачности и оперативность обработки документов, сокращение времени на создание и поиск документов, повышение безопасности информации и документов, их маршрутизацию», – отметил Александр Палашевский, начальник центра развития бизнеса «ЕАЕ-консалт».

Объем проекта: сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе; установка программного обеспечения на компьютеры заказчика; методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации); создание интерфейсов и наборов прав пользователей; техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация); начальные настройки решения для начала ведения учета; перенос данных из предыдущих систем автоматизации; установка и настройка сервера СУБД.