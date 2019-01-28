Accenture разработала настольную игру по обучению методике Scrum

В мастерской инноваций Accenture - Liquid Studio, разработали настольную игру по обучению методике Scrum. Задача игры - помочь научиться быстрее реагировать на потребности клиентов и сокращать время на реализацию изменений в программных продуктах.

Методология Scrum создана в конце прошлого века американцами Джеффом Сазерлендом и Кеном Швабером. Суть методики в альтернативном решении проблем, возникающих при управлении проектами (отсутствие слаженности, отставание от графика, искусственное раздувание бюджета, дублирование задач и проч.). Авторы предлагают отказаться от привычного поэтапного подхода реализации проектов, равно как и от иерархии "начальник-подчиненный", вместо этого предоставив свободу (а с ней и ответственность) сотрудникам делать то, что они считают правильным.

Настольная игра создана в мастерской инноваций Accenture - Liquid Studio. Разработка призвана ознакомить компании с основными ритуалами Scrum, приоритетами и детализацией задач, составлением финансовой отчетности, отслеживанием финансовой эффективности. В игре участвуют до 11 человек. Игроки пробуют себя в роли Scrum-мастера, владельца продукта, разработчика - вместе они решают одну общую задачу. Игра устроена нелинейно: сотрудники участвуют в ней несколько раз, каждую попытку заканчивая с различным результатом.

По задумке разработчиков, реализация Scrum-практики через игру позволяет научиться работать с бэклогом продукта (журналом оставшейся работы, которую необходимо выполнить команде) и планированием спринта - определением цели и объема работы в будущем.

Традиционно, Scrum используется для эффективного управления бизнес-проектами и получения обратной связи о продукте на ранней стадии.

«Ключевым этапом перехода на Scrum является формирование кросс-функциональных команд, способных самостоятельно достигать бизнес-целей и решать поставленные задачи в кратчайшие сроки», - сказал Дмитрий Синютин, старший менеджер Accenture Russia.

По его словам, обычно в команду входят «технари», бизнес-ориентированные сотрудники, управленцы. Задача – создать из коллектива единый организм, нацеленный на достижение конкретной бизнес-цели.

«В таком формате сохраняется эффективность коммуникации, возможность частых сверок, динамического отслеживания итераций и результатов без потери фокуса на поставленной задаче», - отметил Дмитрий Синютин.

По его словам, еще одним «поощрением для членов команды Scrum можно назвать минимизацию re-work» (переделывание неудовлетворительных конфигураций разных элементов продукта). То есть, сотрудники не испытывают в процессе работы ощущения «я много работаю, но делаю что-то не то», появляется больше осмысленности и больше уверенности в качестве своего труда. Классические методологии этого ощущения могут не давать, т.к. не предполагают моментальную реакцию на бизнес-изменения.

Как результат, по итогам игры сотрудники должны получить обратную связь о продукте, ясность и измеримость цели, научиться быстрее реагировать на запросы клиентов и сократить время на реализацию изменений в программных продуктах.