«Первый БИТ» автоматизировал российское представительство Kyocera

«Первый БИТ» интегрировал «1С:Предприятие 8» с системой SAP в российском представительстве Kyocera. С самого открытия московский офис одного из крупнейших производителей офисной техники Kyocera работал в зарубежной информационной системе SAP. Однако при ведении управленческого учета и подготовке отчетности сотрудники корпорации столкнулись с трудностями, из-за того, что требования российского законодательства в области бухгалтерского и налогового учета существенно разнятся с международными стандартами.

Чтобы устранить проблему, требовалось дополнительно внедрить в работу еще и российскую систему ведения учета, которая должна была отвечать сразу нескольким требованиям: надежности, доступности, масштабируемости, иметь возможность интеграции с корпоративными базами SAP. Кроме того, нужно было настроить удаленный доступ к информационным базам через облачные технологии.

Руководство выбрало решения «1С:Предприятие 8», они полностью подходили под требования, а для бесперебойности работы приложения решили разместить в западном дата-центре.

Далее рост представительства Kyocera привел к увеличению количества информационных баз. Зарубежный хостинг перестал обеспечивать необходимую оперативность и стабильность работы. Система нередко давала сбои. Требовался новый хостинг. При этом нужно было выполнить интеграцию решений «1С:Предприятия 8» с корпоративной информационной системой, а также с программой логистического оператора.

Чтобы реализовать такой непростой проект, пригласили специалистов компании «Первый БИТ».

Согласно проекту, интеграцию «1С:Предприятия 8» и SAP требовалось выполнить по следующим ключевым направлениям работы: продажи: учет реализуемых товаров; логистика: информация об отгрузке и доставке товара; персонал: данные о численном изменении персонала и прохождении аттестаций сотрудников; бухгалтерия: формирование и предоставление отчетности о финансовой деятельности филиала.

Информационные базы разместили в собственной облачной инфраструктуре компании «Первый БИТ».

Специалистам потребовалось три недели, чтобы обеспечить развертывание трех виртуальных серверов: терминальный; СУБД; Backup.

Сюда перенесли все шесть информационных баз представительства, а также рабочие места пользователей с их индивидуальными правами доступа и рабочими файлами, выполнили настройку SQL-сервера, домена контроллера, FTP-сервера, а также произвели интеграцию «1С:Предприятие 8» с внешними системами SAP, NIPPON и WEB.

При этом переход на работу в новом хостинге прошел для пользователей быстро и безболезненно. Специалисты изменили IP-адреса в настройках связи, не нарушая внутренние рабочие процессы.

Сотрудники продолжили работать в привычном для себя режиме и очень скоро смогли оценить результаты проекта: система работает стабильно, без сбоев, при этом заметно увеличилась скорость работы интернет-приложений; бухгалтерская и налоговая отчетность корректно формируются и сдаются вовремя; интеграция «1С:Предприятие 8» с системой SAP позволяет оперативно обмениваться данными между подразделением и штаб-квартирой корпорации. Теперь головному офису всегда доступна актуальная информация о деятельности своего российского представительства; обмен данными с системой логистического оператора позволяет менеджерам в онлайн-режиме видеть информацию о складских остатках и движении товара. Это позволяет вести точный учет торговых операций и своевременно планировать поставки продукции на склад.

Позже договор на сервисное обслуживание позволил реализовать несколько крупных проектов по доработке системы: выполнено обновление программных продуктов системы «1С:Предприятие 8» до новых версий, которые позволяют использовать расширенные возможности для учета и управления; настроена интеграция системы с сайтом компании. Теперь клиенты могут оформлять покупки через Интернет, что привело к росту заказов; реализовано автоматическое формирование документации в 1С по входящему сообщению из системы SAP.

В настоящее время сотрудничество российского представительства Kyocera и компании «Первый БИТ» продолжается. В планах расширять и дорабатывать систему в соответствии с новыми потребностями предприятия