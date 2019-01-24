Huawei представила многорежимный чип для 5G сетей и модем 5G CPE Pro

Huawei объявила об официальном запуске производства многорежимного 5G чипсета Balong 5000 и первого в мире коммерческого 5G модема Huawei 5G CPE Pro, построенного на его базе. Вместе два новых продукта обеспечивают самую высокую скорость беспроводной связи для мобильных устройств, домов, автомобилей и офисов.

Чипсет Balong 5000 официально открывает эру 5G связи. Помимо смартфонов, он поддерживает широкий спектр 5G продуктов, включая домашние широкополосные устройства, автомобильные системы и 5G модули, и предлагает пользователям новый уровень беспроводной связи для самых разнообразных сценариев использования.

«Balong 5000 откроет для потребителей совершенно новый мир, — сказал исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю. — Он гарантирует высокоскоростную связь, необходимую для создания всеобъемлющего искусственного интеллекта. Новый модем Huawei 5G CPE Pro, построенный на основе Balong 5000, обеспечивает свободный доступ в сеть с очень высокими скоростями. Huawei предлагает полный набор оборудования и решений для 5G сетей, включая чипы, модемы, облачные сервисы и сети, что позволяет нам по праву занимать лидирующие позиции в этом перспективном сегменте. Мы будем стремиться и дальше открывать новые возможности и преимущества 5G сетей пользователям по всему миру, изменяя к лучшему все аспекты их повседневной жизни».

Благодаря высокой степени интеграции и небольшим размерам Balong 5000 способен одновременно поддерживать связь по стандартам 2G, 3G, 4G и 5G. Это позволяет эффективно снижать задержку сигнала и потребление энергии при передаче данных в нескольких режимах одновременно, значительно повышая комфорт использования мобильных устройств на ранних этапах развёртывания коммерческих 5G сетей. Balong 5000 стал значительным шагом вперёд в развитии этой серии беспроводных чипсетов.

Balong 5000 стал первым в мире чипом, который соответствует промышленным стандартам пиковой скорости загрузки для 5G. В поддиапазоне Sub-6 ГГц (низкочастотный диапазон, в основном используемый для 5G) Balong 5000 способен обеспечивать скорость загрузки до 4,6 Гбит/с. В спектре миллиметровых волн (высокочастотный диапазон, используемый в качестве дополнительного для 5G) Balong 5000 обеспечивает скорость скачивания до 6,5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем технология 4G LTE, распространённая на рынке на сегодняшний день.

Balong 5000 стал первым в мире чипом, поддерживающим обе архитектуры 5G: автономную (SA) и неавтономную (NSA). Неавтономная архитектура 5G строится на базе существующих сетей 4G LTE, а автономная архитектура — на своей собственной независимой инфраструктуре. Balong 5000 может адаптироваться к требованиям любых пользователей и операторов сетей на различных этапах развития 5G.

Balong 5000 стал также первым в мире многорежимным чипом, поддерживающим подключение автотранспорта по технологии Vehicle to Everything (V2X), и обеспечивающим высоконадёжную связь с низкими задержками, необходимую для подключённых и самоуправляемых автомобилей. Смартфоны Huawei с поддержкой 5G на базе чипа Balong 5000 будут представлены на всемирном мобильном конгрессе Mobile World Congress в Барселоне уже в текущем году.

Модем Huawei 5G CPE Pro, построенный на базе чипа Balong 5000, поддерживает беспроводные соединения по стандартам 4G и 5G. В сетях 5G загрузка видео в HD разрешении объёмом 1 ГБ занимает 3 секунды, а видео 8K можно смотреть в прямой трансляции без торможений и прерываний. Таким образом, устанавливаются новые стандарты для домашнего телекоммуникационного оборудования. Новый модем также полезен малому и среднему бизнесу для организации сверхбыстрых беспроводных корпоративных сетей.

Huawei 5G CPE Pro использует новую технологию Wi-Fi 6, обеспечивающую скорости скачивания до 4,8 Гбит/с. Это первый потребительский 5G модем, поддерживающий протоколы Huawei HiLink, необходимые для подключения к сетям 5G оборудования умного дома.

Huawei запустила исследования и разработки в этой сфере еще в начале 2009 года и, на сегодняшний день, является единственным производителем, предлагающим комплексные решения для организации сетей нового поколения. В этом направлении работают более 5700 инженеров компании, более 500 из которых являются экспертами в области 5G. В общей сложности Huawei организовала 11 совместных центров исследований и разработок 5G решений по всему миру.