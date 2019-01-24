Forward Leasing распознает документы с помощью технологий Smart Engines

Forward Leasing (входит в международную группу Home Credit) внедрила систему распознавания документов Smart IDReader в технологическую платформу дистрибуции товаров на условиях лизинга. На базе решения реализовано автоматическое извлечение данных паспорта РФ при оформлении договора в мобильном приложении или на сайте проекта.

При заполнении анкеты на сайте пользователи загружают фотографии или сканы документов. Smart IDReader находит паспорт на изображении и распознает необходимые данные. В мобильном приложении для распознавания документа пользователю достаточно просто показать его камере смартфона. В этом режиме Smart IDReader распознает документы в видеопотоке, а все вычисления при этом выполняются в режиме реального времени на смартфоне. Извлеченная информация используется для автозаполнения полей заявки при оформлении договора лизинга.

«Наша задача была сделать процесс подачи заявки максимально понятным и удобным для клиента. Применение технологии распознавания позволяет заполнить паспортные данные в анкете всего за несколько секунд», - сказал генеральный директор Forward Leasing Алексей Гуров.

«Дистанционным финансовым сервисам мы предлагаем распознавать документы в реальном времени в видеопотоке или на сделанных смартфоном фотографиях. Наши алгоритмы распознавания обеспечивают высокое качество работы независимо от условий освещения и технических характеристик используемого устройства», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

В настоящий момент технологическая платформа, разработанная компанией Forward Leasing, обеспечивает инфраструктуру программы лизинга мобильных устройств Samsung Forward.