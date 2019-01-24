Cyberpower объявила о старте продаж системы управления зарядом аккумуляторных батарей

Cyberpower объявила о начале продаж системы контроля и управления зарядом аккумуляторных батарей (battery management system, BMS).

Система состоит из контроллера АКБ Cyberpower BM100 и датчиков АКБ Cyberpower BP100-12V, которые устанавливаются на каждую батарею. Система позволяет контролировать основные параметры АКБ и прогнозировать ее состояние, а в случае сокращения емкости одной из батарей определять ее и компенсировать заряд на стоящих в линейке АКБ для предотвращения преждевременной деградации.

Контур мониторинга BMS Cyberpower рассчитан на снятие показателей одним устройством максимум с четырех групп АКБ, каждая из которых включает от 1 до 40 батарей (суммарно — до 160 АКБ от одного контроллера BM100). При фиксации отклонений параметров от номинальных значений система автоматически известит сервисную службу и укажет на проблемную батарею.

BMS Cyberpower совместима со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями от 7 Ач до 200 Ач, любыми типами ИБП, а связь и мониторинг осуществляется по SNMP протоколу. Для подключения системы к батарейным группам используется последовательное соединение - датчики в одной группе последовательно соединяются с основным блоком по единому общему шлейфу. При этом дополнительная нагрузка на сеть электропитания: основное устройство потребляет менее 2,5 Вт, а каждый из подключенных датчиков — менее 0,17 Вт.

К особенностям системы относятся: компенсация заряда на АКБ; контроль температуры, напряжения, сопротивления; автоматическое извещение в случае аварийного или предаварийного режима АКБ; низкое энергопотребление; поддержка ENVIROSENSOR; поддержка АКБ с различной емкостью; поддержка АКБ различных производителей; установка расписания испытаний с архивацией данных; работа в широком температурном диапазоне.

Все перечисленные особенности системы вместе обеспечивают ощутимое продление срока службы АКБ — в среднем на срок от 6 до 24 месяцев, что для любых батарей является весьма солидным сроком. Использование BMS компании Cyberpower дает возможность значительно повысить надежность энергосистемы, избежать внезапных аварий и существенно снизить издержки от простоя оборудования. Кроме этого, мониторинг каждой батареи позволяет избавится от таких дорогостоящих расходов, как регулярное сервисное обслуживание с выездом специалиста на место установки.

Система контроля и управления зарядом аккумуляторных батарей (Cyberpower BM100 и BP100-12V) есть на Московских складах дистрибьюторов и доступна к заказу. В московском офисе представительства Cyberpower для тестирования можно запросить демо-образцы системы.