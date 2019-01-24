Avaya объявила о расширении своего портфолио Desktop Experience

Avaya Holdings объявила о появлении новых умных устройств в портфеле Avaya Desktop Experience, включая линейку профессиональных гарнитур, а также расширенную поддержку функциональности Broadsoft UC, пополнение линейки Essential Experience телефонами J100 Series и о доступности сервиса Device Enrollment Service 2.0.

Новое портфолио гарнитур профессионального класса L100 изначально включает в себя пять проводных устройств, беспроводные модели появятся в ближайшем будущем. В гарнитурах Avaya используется технология AcousticEdge, которая обеспечивает наилучшее качество звукопередачи. Устройства также обладают особой эргономичностью, позволяя избегать дискомфорта при длительном использовании. Эти гарнитуры созданы для операторов контакт-центров; они оснащены инновационной функцией быстрого отключения, а также предусматривают возможность включения супервизора.

С момента анонса расширения своего портфолио интеллектуальных устройств Open SIP в ноябре 2018 г., компании Avaya существенно расширила функциональность линейки устройств для бизнеса Essential Experience J100 Series, реализовав при этом и поддержку функций Broadsoft UC, благодаря чему поставщики услуг унифицированных коммуникаций UCaaS теперь смогут массово использовать продукты Avaya Open SIP для реализации UCaaS-проектов.

Кроме того, Avaya представила новый модуль расширения Essential Experience J100 с полноцветным экраном высокого разрешения, который подключается к IP-телефонам Essential Experience J169 или J179. Этот модуль может быть использован сотрудниками службы администрирования или офис-менеджмента для обеспечения полноценного контроля работы активных линий, а также поддерживает архитектуры Avaya SIP, H.323 и Open SIP. В дополнение, компания объявила о том, что IP-телефон Essential Experience J179 получил поддержку Bluetooth.

Также была представлена новая версия сервиса Avaya Device Enrollment Service (DES) 2.0, который существенно ускоряет процесс автоматической настройки параметров при установке устройств. Среди новых доступных возможностей — поддержка 14 языков интерфейса, упрощенная конфигурация, расширенные возможности работы с оповещениями и передачей данных, а также усовершенствованные настройки безопасности. Сервис Avaya DES создавался под конкретную задачу — минимизация стоимости развертывания устройств, что помогает крупным поставщикам услуг быстрее масштабировать свой облачный бизнес.

«Avaya продолжает добиваться значительных успехов, преображая процессы организации настольного пространства и способствуя развитию рынка Open SIP, — сказал Ард Вербоон (Ard Verboon), старший директор, Product Management, Avaya. — Поддержка расширенной функциональности Broadsoft в сочетании с портфолио Avaya Desktop Experience дала возможность Avaya предоставлять заказчикам абсолютно все виды интеллектуальных устройств, которые могут понадобиться в процессе организации рабочего пространства. Поставщики UCaaS-услуг теперь имеют возможность, обратившись только в Avaya, получить абсолютно все необходимые решения — от профессиональных настольных устройств и решений для обеспечения мобильности на кампусе до персональных и устройств для конференцсвязи, гарнитур и отраслевых вертикальных решений».