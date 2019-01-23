«ЭЛАР» поставила планетарный сканер в НГИАМЗ

«ЭЛАР» поставила в Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) планетарный сканер ЭларСкан А2. В крупнейшем объединении музеев в Нижегородской области на профессиональном сканирующем оборудовании будут оцифровывать учетные документы, а также предметы музейного собрания, в том числе до формата А2+.

Сергей Коробков, начальник IT отдела НГИАМЗ, отметил: «Главными задачами учреждений культуры является сохранение, восстановление и предоставление доступа к объектам культурного наследия. Инсталлированное оборудование, на котором создаются электронные копии как учетной документации, так и музейных предметов позволит оптимизировать учет и хранение экспонатов, улучшить контроль сохранности фондов. Полученный цифровой ресурс будет размещен в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации».

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, объединяющий 7 музеев-филиалов, основан в 1896 году. Сегодня учреждение хранит более 320 000 памятников истории, культуры и архитектуры, от артефактов эпохи палеолита до экспонатов современности. Обеспечение сохранности историко-культурной среды, популяризация знаний по истории, искусствоведению и краеведению являются важнейшими задачами сотрудников музея-заповедника. Оцифровка документов позволит изъять из оборота ветхие и особо ценные экземпляры. Планетарные сканеры под маркой «ЭЛАР» гарантируют безопасность для подлинников и высокое качество электронных копий.