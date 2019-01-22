Сбербанк внедрил интеллектуальные технологии Abbyy в систему мониторинга кредитных рисков

Сбербанк внедрил в систему онлайн-мониторинга новостей интеллектуальные технологии Abbyy, чтобы автоматически анализировать содержание сообщений о банках-контрагентах на русском языке. Благодаря этому решению в онлайн-режиме происходит агрегирование и смысловой разбор новостей, классификация их по различным рисковым факторам.

Через модели Abbyy в реальном времени проходит весь объем новостей о более чем 1 тыс. банках-контрагентах, а в досье теперь автоматически попадают только релевантные данные. Это существенно снизило трудозатраты сотрудников на обработку и структурирование информации.

«Изучив мировую практику, мы пришли к выводу, что аналогичных проектов в банковской сфере немного. Проект решено развивать дальше», – отметил Джангир Джангиров, старший вице-президент Сбербанка.

Банк планирует провести интеграцию с поставщиком зарубежных новостей для запуска мониторинга новостного потока на английском языке, протестировать и доработать внедренные модели, а также создать классификацию новостей по отраслям экономики.

«Нам было очень интересно принять участие в этом инновационном проекте и применить интеллектуальные технологии Abbyy для решения таких сложных задач. Работа с новостями – важная часть процесса управления рисками. Если банк вовремя не отреагирует на значимый информационный повод, это может повлиять на его репутацию и финансовую устойчивость. Интеллектуальные технологии Abbyy избавляют сотрудников банка от прочтения всего новостного потока, что существенно повышает скорость реакции банка, снижает трудоемкость процесса и повышает точность анализа», – сказала Ольга Морозова, директор по работе с финансовым сектором «Abbyy Россия».