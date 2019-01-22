Samsung представила датчик изображения 20 МП ISOCELL для смартфонов

Samsung Electronics представила датчик изображения с высоким разрешением — ISOCELL Slim 3T2. Это самый компактный в отрасли датчик изображения с размером 1/3,4 дюйма (с диагональю приблизительно 5,1 мм), при этом модель ISOCELL Slim 3T2 с размером пикселя 0,8 мкм поддерживает разрешение 20 мегапикселей (МП) для передних и задних камер в самых тонких на сегодня смартфонах среднего класса.

«Модель ISOCELL Slim 3T2 — это самый маленький и самый универсальный 20-мегапиксельный датчик изображения, который поможет производителям мобильных устройств создавать конкурентное преимущество не только в плане производительности камеры, но также в характеристиках, включая аппаратный дизайн, — сказал Джинхьюн Квон, вице-президент по маркетингу датчиков подразделения System LSI, Samsung Electronics. — В то время как постоянно растет спрос на передовые графические возможности в мобильных устройствах, мы будем продолжать расширять возможности технологий датчиков изображения, которые улучшают качество взаимодействия с пользователем».

Имея 20 миллионов активных пикселей размером 0,8 мкм, модель ISOCELL Slim 3T2 не только обеспечивает отличную четкость и детализацию. Он также предлагает высокое качество передачи цветов благодаря технологии ISOCELL Plus от Samsung. Технология позволяет датчикам регистрировать и поглощать больше световой информации для точного воспроизведения цветов даже с пикселями размером меньше микрона.

Чтобы поддерживать смартфоны с новейшими характеристиками дисплеев, например, со встроенной в дисплей или отдельной камерой, передние датчики изображения должны иметь минимальные размеры, но в то же время поддерживать запись высококачественных изображений. Модель 3T2 с размером 1/3,4 дюйма вмещается в небольшой модуль, что дает больше места для дисплея. Кроме того, технология Tetracell от Samsung, которая объединяет четыре пикселя в один рабочий блок, позволяет датчику 3T2 делать более яркие и резкие снимки при слабом освещении, так как светочувствительность матрицы цветового фильтра может увеличиваться до уровня датчика изображения с размером пикселя 1,6 мкм при разрешении 5 МП.

Модель 3T2 включает матрицу цветового фильтра RGB вместо технологии Tetracell. Небольшой размер датчика изображения также уменьшает высоту модуля телекамеры примерно на 7 % по сравнению с 20-мегапиксельным датчиком изображения 1/3 дюйма от Samsung, что позволяет создавать более элегантные дизайны смартфонов. По сравнению с датчиком 13 МП с такой же высотой модуля, 20-мегапиксельная модель 3T2 обеспечивает на 60 % более высокое эффективное разрешение при цифровом увеличении 10х, что позволяет получать более четкую и точную картинку.

Ожидается, что серийное производство моделей Samsung ISOCELL Slim 3T2 начнется в первом квартале этого года.