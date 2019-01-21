СХД от «Рэйдикс» и ICL обеспечат сохранность данных ОМС в Мордовии

«Рэйдикс» и ICL выиграли конкурс на поставку системы хранения данных для Территориального фонда ОМС в Республике Мордовия. Основным заказчиком СХД стал Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия — некоммерческая организация, которая реализует государственную политику в сфере обязательного медицинского страхования на территории республики.

Основная задача проекта — организовать надежное хранение архивных копий с подключением к хранилищу в зависимости от способа архивирования информации. Одним из требований стала гибкая интеграция с Windows Active Directory, а также максимальное использование имеющегося аппаратного обеспечения во избежание дополнительных закупок оборудования.

Оптимальным решением стала СХД от ICL под управлением RAIDIX 4.7 в одноконтроллерной редакции с подключением по протоколу iSCSI. Характеристики СХД позволяют обеспечить как быстродействие, так и надежность системы. Защита от скрытого повреждения данных устраняет ошибки путем анализа дискового массива, а возможность защиты кэша на запись с помощью энергонезависимой памяти NVDIMM-N позволяет сохранять данные при отключении питания системы. Программное обеспечение позволяет поддерживать уникальные уровни массивов RAID 7.3 и RAID N+M, что обеспечивает максимальную отказоустойчивость СХД.

Новое решение полностью соответствует требованиям Территориального фонда по техническим характеристикам системы и ее стоимости. Немаловажным фактором стала надежность поставщиков и большой опыт работы на IT-рынке России: ПО RAIDIX включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в то время как ICL имеет 27-летний опыт поставок техники по всей России.