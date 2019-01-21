«Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО

Cognitive Technologies объявила о том, что система планирования и проведения закупок «Е1-Закупки» компании включена в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Соответствующую информацию в конце прошлого года Министерство связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало на своем сайте.

В этой связи компания рассчитывает, что директива, подписанная первым зампредседателя Правительства России и главой Минфина Антоном Силуановым от 6 декабря 2018 г., предписывающая госкомпаниям в десятидневный срок после ее получения разработать четкий план по переходу на отечественное ПО, а также в дальнейшем выбирать для закупки программные продукты из Единого реестра российских программ, позволит ей существенно увеличить долю рынка в данном сегменте.

«Включение одного из наших основных продуктов в реестр отечественного ПО является важнейшим шагом в реализации стратегии компании в области продвижения систем управления закупками. У Cognitive Technologies существует значительный опыт импортозамещения решений, в том числе и ведущих западных разработчиков в сегменте SRM (supply relation management - систем управления взаимоотношениями с поставщиками) на крупнейших предприятиях страны, - сказал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. - Вместе с тем, необходимо понимать, что существующий закон о поддержке российских разработчиков ПО распространяется только на лицензионное ПО и не затрагивает основную долю рынка – контрактные работы, позволяя регулировать лишь около 5% общего бюджета закупок по ИТ. Поэтому работу по совершенствованию законодательства необходимо продолжать».

При разработке системы «Е1-Закупки» компанией Cognitive Technologies используется открытая система управления базами данных, СУБД PostgreSQL существующая в реализациях для множества платформ, включая Windows, Linux, Mac OS X, BSD-системы и др. Система также отвечает всем требованиям информационной безопасности и соответствует 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Система планирования и проведения закупок «Е1-Закупки» является уникальным российским решением в классе SRM-систем, соответствующее по своим характеристикам общепризнанным международным аналогам. Кроме того, в сравнении с зарубежными решениями, система Е1 Закупки максимально заточена под потребности российских государственных и коммерческих заказчиков.

В соответствии с положениями Федерального закона №223-ФЗ, а также регламентами организации, система позволяет автоматизировать бизнес-процессы планирования закупок (включая их согласование, утверждение, и публикацию плана закупок и его изменений в ЕИС – zakupki.gov.ru), подготовки конкурсной процедуры, проведения закупки, заключения договора с победителем, ведения реестра договоров, формирования отчетности в сфере закупок.

Внедрение СППЗ «Е1-Закупки» обеспечивает прозрачность и оптимизацию всего процесса закупок; полный контроль за закупками товаров, работ и услуг, осуществляемыми подразделениями и филиалами; снижение рисков нарушения законодательства РФ в сфере закупок и наложения административных взысканий на ответственных лиц и предприятие; получение руководством оперативной и целостной картины закупок; снижение объема рутинных операций при проведении закупочной процедуры.

Решения компании Cognitive Technologies в сфере закупок используют свыше 30 крупнейших корпораций, государственных и коммерческих структур совокупный оборот которых оценивается аналитиками порядка 3 трлн. рублей. Среди них: ГК «Автодор», «ЕЭТП», «Россети», Внешэкономбанк, «Роспиртпром», «Оборонэнерго», «Мослифт», г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, ГУП «Петербургский метрополитен» и др.