В Саратове установлен первый компьютерный томограф Philips российской сборки

В Саратовской городской клинической больнице №9 запущен в работу первый компьютерный томограф (КТ) Philips Ingenuity СT локального производства, собранный на базе предприятия компании «Рентгенпром» в Московской области.

128-срезовый компьютерный томограф Philips Ingenuity CT является медицинским аппаратом, который имеет высокое пространственное разрешение и широкие клинические возможности. Технологии iDose и iPatient позволяют применять эту модель томографа для большого спектра исследований и обеспечивают точный результат диагностики уже при первом сканировании и при низкой лучевой нагрузке.

«Высокий профессионализм наших врачей и внедрение передовых технологий способствуют развитию качественной и доступной медицинской помощи для жителей нашего региона. Применение технологичных решений в области лучевой диагностики дает возможность выявить изменения в организме на начальных стадиях и таким образом увеличить шансы пациентов на успешную реабилитацию и быстрое выздоровление, – отметил главный врач Саратовской городской клинической больницы № 9 Олег Костин. – Установка нового КТ оптимизирует работу клиники и позволит специалистам с первого раза ставить точный диагноз и в короткие сроки назначать необходимую терапию».

«Создание значимых инноваций локального производства является одним из приоритетов Philips в России, – отметил Михаил Гончаров, директор направления медицинской визуализации компании Philips в России и СНГ. – В прошлом году мы уже произвели и поставили в российские клиники несколько десятков локализованных аппаратов для ультразвуковой диагностики, а сейчас мы расширили производство и запустили сборку компьютерных томографов. Мы надеемся, что с началом выпуска инновационных медицинских аппаратов Philips в России отечественные лечебные учреждения получат больше возможностей для обновления собственного парка оборудования, что в целом создаст благоприятные условия для реализации Национального проекта "Здравоохранение" и модернизации российской медицины».

Philips производит ультразвуковое оборудование и КТ-системы на территории Московской области, которые соответствуют единым стандартам качества компании, применяемым во всем мире. Поставка оборудования осуществляется через партнеров компании, а также напрямую через ООО «Филипс» в государственные и частные лечебные учреждения.