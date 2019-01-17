«Техносерв Cloud» включил Microsoft Office 365 в линейку услуг для бизнеса

«Техносерв Cloud» объявил о новой дополнительной услуге в линейке своих сервисов — доступе к облачному офисному пакету для бизнеса Microsoft Office 365.

Microsoft Office 365 — это облачное комплексное решение, которое содержит набор удобных и привычных инструментов Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) для всех устройств пользователя, специализированные облачные сервисы для администрирования, службу управления подключенными устройствами, службы совместной работы и решения для управления информационной безопасностью.

Пользователи облачного сервиса получают самые актуальные версии пакета Office 365, электронную почту с ящиком на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене, от 1 ТБ на хранение документов в облачном хранилище Microsoft OneDrive для бизнеса. Удобство решения дополняет возможность установки и работы пользователя с 5 разных устройств (компьютеры с ОС Windows, смартфоны и планшеты на iOS и Android). Для ИТ-подразделения упрощается управление информационной средой, в том числе за счет ее стандартизации и унификации, а также внедрения единой системы управления паролями и правами доступа пользователей, управления настройками безопасности на всех устройствах и защиты документов от утечек.

«Главная задача для Техносерв Cloud — сделать работу из облака для наших заказчиков максимально комфортной. Мы постоянно расширяем продуктовую линейку для того, чтобы предлагать клиентам гибкие, комплексные и масштабируемые продукты. Сегодня мы дополнили наш портфель SaaS-решением Microsoft Office 365. Оно поможет нашим клиентам организовать совместную работу сотрудников с любого устройства и из любой точки мира. При этом обеспечивается техническая поддержка 24/7, а работа с данными из облака гарантирует защищенность и высокую доступность сервисов», — отметил Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud.

«Техносерв Cloud» является участником соглашения Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA), в рамках которого имеет право лицензировать продукты Microsoft и предоставлять их своим клиентам в качестве услуг. В 2018 году облачный провайдер стал участником программ License Mobility и Cloud Solution Provider (CSP).