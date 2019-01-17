Решение «АИС рекорд» для цифровизации дорожных работ внесено в реестр отечественного ПО

В результате экспертизы, проведенной специальным советом при Минкомсвязи России, программный продукт «АИС рекорд», разработанный ФОРС, был признан соответствующим требованиям, предъявляемым к российскому ПО, и получил одобрение для включения в Реестр российских информационных систем и баз данных.

«АИС рекорд» включена в Реестр по Приказу Минкомсвязи РФ от 30.11.2018 № 665 под регистрационным № 4999, свидетельство о регистрации №2018616087 от 3.12.2018 г. Класс ПО, к которому относится продукт – системы мониторинга и управления, информационные системы для решения специфических отраслевых задач.

ФОРС – Центр разработки поставляет эту систему как тиражируемый продукт для решения разнообразных задач дорожной отрасли – планирования и контроля работ по обслуживанию дорог, ведения реестра объектов дорожного хозяйства, планирования бюджета, инспектирования работы подрядчиков, составления отчетности. Сбор телеметрических данных осуществляется с помощью мобильного приложения.

Внедрение системы обеспечивает полную цифровизацию дорожных работ, рациональное использование ресурсов и в итоге – существенную экономию финансовых средств. Важным эффектом, который дает переход на комплексную систему автоматизации, является повышение безопасности и качества содержания дорог.

«"АИС рекорд" – это полностью отечественная разработка, имеющая модульную архитектуру и основанная на открытых стандартах. Пока это единственная автоматизированная система такой отраслевой направленности на российском рынке, – отметил Сергей Чистяков, руководитель департамента развития комплексных проектов компании "ФОРС - центр разработки". – Она на практике доказала свою эффективность, ведь с 2017 г. наша система запущена и успешно работает в Московской области. Теперь на очереди регионы».

Несмотря на то, что система разработана для специалистов дорожной отрасли регионального и муниципального уровня, она может быть также использована и в коммерческих организациях, ведущих деятельность по ремонту и обслуживанию дорог. По сути, «АИС рекорд» позволяет гибко решать любые задачи в области дорожно-транспортного хозяйства.

Система может быть развернута на территории заказчика за 2-3 месяца. Доступна и облачная версия решения, размещенная в отказоустойчивом Центре обработки данных – для обеспечения доступа к ней потребуется лишь несколько дней.