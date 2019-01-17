«Нетрика» начинает работу с зарубежными медицинскими организациями

«Нетрика» объявила о выходе на международный рынок и начале работы по интеграции информационных систем в медицинских организациях зарубежных стран. Проект N3.Healthcare поможет заграничным клиникам и медицинским центрам наладить обмен медицинскими данными по стандарту HL7 FHIR.

Информационные экосистемы медицинских организаций как в России, так и во всем мире включают множество решений: электронные медицинские карты, радиологические, лабораторные, кадровые, бухгалтерские и другие системы. Зачастую они внедряются в разное время и являются продуктами нескольких разработчиков, поэтому медицинские организации неизбежно сталкиваются с необходимостью интеграции для эффективной работы самих организаций, а также для налаживания взаимодействия с пациентами и партнерами.

«Зарубежные коллеги показывают заинтересованность нашими наработками. Многие европейские специалисты, например, архитекторы медицинских систем, работающие на национальном уровне, и CIO ведущих госпиталей, положительно отзываются об используемых “Нетрикой” технологиях, архитектуре решений и объемах данных, с которыми мы работаем. “Нетрика” в своей деятельности опирается на международные стандарты, такие как HL7 FHIR. А это означает возможность эффективного практического взаимодействия с зарубежными организациями системы здравоохранения», – отметил заместитель руководителя отдела продаж и развития направления «Здравоохранение» компании «Нетрика» Андрей Дюков.

Компоненты интеграционной платформы N3.Healthcare помогут медицинским организациям улучшить внутреннюю работу с электронными медицинскими картами, создать единую систему авторизации для медицинского персонала и сформировать единую терминологию, применяемую во всех информационных системах внутри клиники или госпиталя.

Применение модуля N3.Data security поможет обеспечить гибкое управление политикой доступа к данным, в том числе создать портал доступа, на котором каждый пациент будет иметь возможность просматривать только свои медицинские данные. Кроме того, решения «Нетрики» позволят предоставлять доступ доверенным партнерам на основе технологий XACML.

Вся интеграция будет проводиться на базе международного стандарта обмена клинической информацией HL7 FHIR, применяемого в системах здравоохранения по всему миру. Использование спецификации FHIR позволит сделать информационные системы медицинских организаций совместимыми с партнерами — лабораториями, специализированными центрами, семейными врачами и службами неотложной помощи. Это избавит организации от необходимости каждый раз проводить точечную интеграцию с каждым конкретным партнером.